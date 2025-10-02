Sumaré registrou um desempenho expressivo na criação de postos de trabalho com carteira assinada, segundo os dados do CAGED divulgados pelo Ministério do Trabalho em 29 de setembro de 2025.

No mês de agosto, o município garantiu a 1ª posição na Região Metropolitana de Campinas (RMC), com 793 vagas formais abertas, o que corresponde a 28,92% de todos os empregos criados na região.

No período de janeiro a agosto de 2025, Sumaré também se manteve em evidência, conquistando o 2º lugar na RMC com saldo positivo de 2.602 postos, equivalente a 9,15% do total regional.

Esse resultado traduz a vitalidade da economia local e o empenho da administração municipal em promover um cenário favorável tanto para empresas quanto para trabalhadores.

Setores

Entre os setores que mais contribuíram para esse crescimento no acumulado do ano, o de serviços se destacou na liderança, com 1.233 contratações (47,39%). Em seguida aparecem a indústria, com 417 empregos (16,03%), o comércio, responsável por 400 vagas (15,37%), a construção civil, com 305 postos (11,72%), e a agropecuária, que adicionou 247 empregos (9,49%).

Do ponto de vista social e educacional, o maior número de admissões ocorreu entre pessoas com Ensino Médio completo, que responderam por 2.303 vagas, ou 88,51% do saldo positivo.

Na análise por faixa etária, os jovens de 18 a 24 anos concentraram 1.132 contratações (43,50%). Já em relação ao gênero, as mulheres tiveram maior participação, com 1.694 postos (65,10%), enquanto os homens somaram 908 empregos (34,90%).

Os indicadores de 2025 reforçam a posição de Sumaré como um dos principais polos de geração de empregos da RMC.

Destaca

O Prefeito Henrique do Paraíso destacou: “Esses resultados mostram que nossa cidade está no rumo certo. Liderar a região em agosto é motivo de orgulho, mas, acima de tudo, reflexo do trabalho contínuo, do diálogo com o setor produtivo e de políticas públicas que fortalecem a economia local.”

O Vice-Prefeito e Secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou a importância da integração de esforços: “Esse avanço é fruto da união da gestão municipal, que vem criando um ambiente de oportunidades, valorizando a mão de obra local e impulsionando o desenvolvimento econômico de Sumaré.”

Já o Secretário Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, frisou os setores mais representativos: “O setor de serviços e a indústria seguem sendo fundamentais para nossa economia. Nosso compromisso é apoiar o fortalecimento dessas áreas e investir na capacitação da população para as novas oportunidades que surgem.”

Os números foram divulgados oficialmente pelo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), em 29/09/2025. Sumaré reafirma seu compromisso com a geração de empregos e a valorização de seus trabalhadores.