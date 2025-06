O comandante do Pelotão de Bombeiros de Americana, o 1º tenente Antônio Carlos Brustolin Junior, destacou a importância da verba de R$ 200 mil obtida através de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), a pedido do vereador Thiago Brochi (PL). Brustolin cita que o recurso será utilizado para a aquisição de uma viatura leve e equipamentos para o trabalho de prevenção e salvamentos.

Na semana passada, Brochi anunciou a liberação da verba após receber ofício de Paulo Alexandre confirmando a apresentação da emenda parlamentar destinando verbas federais. O vereador havia conversado com integrantes da corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo e solicitado a emenda ao deputado, com o objetivo de reforçar a estrutura e a resposta operacional do Corpo de Bombeiros.

“Será utilizada na compra de uma viatura leve e também de equipamentos, que vai nos ajudar muito. Tanto na prevenção quanto no atendimento das emergências”, explicou o tenente Brustolin. “É uma emenda muito importante para nós. É a primeira no município de Americana, que vai possibilitar a aquisição de diversos equipamentos”, reforçou o comandante. “Para salvamento em altura ou terrestre, combate a incêndio, atividades aquáticas, ocorrências de mergulho. Será de suma importância para o Corpo de Bombeiros de Americana e a população”, completou.

