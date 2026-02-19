Policiais militares do CPI-9 prenderam 209 adultos e 23 adolescentes apreendidos por crimes

O Comando do Policiamento do Interior Nove (CPI-9), da Polícia Militar do Estado de São Paulo, divulgou nesta semana o balanço da Operação Carnaval 2026, realizada nos 52 municípios da área de atuação do comando, que abrange uma população estimada em 3,3 milhões de pessoas. Ao longo do período festivo, cerca de 640 mil foliões participaram de 209 eventos programados na região.

De acordo com os dados, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), com sede em Piracicaba, recebeu 16.895 chamadas pelo telefone de emergência 190. No total, foram registradas 5.394 ocorrências, sendo 131 em flagrante.

Durante a operação, 209 pessoas foram presas, entre elas 62 procuradas pela Justiça. Também foram contabilizados 78 flagrantes de tráfico de drogas, com a apreensão de 74 quilos de entorpecentes. As equipes ainda retiraram de circulação seis armas de fogo e sete simulacros.

No período, 23 adolescentes foram apreendidos em 19 flagrantes de ato infracional.

Segundo a Polícia Militar, o trabalho foi intensificado para garantir a segurança dos foliões e da população em geral, com foco na prevenção e repressão à criminalidade. A corporação reforça que a participação da sociedade é fundamental, destacando que os cidadãos são “os olhos da Polícia” e que a adoção de medidas de autoproteção contribui diretamente para a redução dos indicadores criminais.

A assessoria do CPI-9 ressalta que “Polícia Militar do Estado de São Paulo atua de forma permanente na busca pela diminuição da criminalidade e pelo aumento da sensação de segurança da população”.