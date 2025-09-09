A Polícia Militar de Sumaré continua realizando ações de combate ao tráfico de drogas. Foram registradas quatro ocorrências em diferentes bairros do município. As ações terminaram em prisões, apreensão de drogas e dinheiro, além da confirmação da atuação de pontos de venda de entorpecentes na cidade.

Na manhã de segunda-feira (8), durante cerco na Rua Virgílio Basso, no bairro Vila Vale, uma equipe flagrou dois homens em fuga. Um dos suspeitos dispensou uma pochete preta contendo 54 porções de maconha e 11 porções de crack. Testemunhas afirmaram que ele era o responsável pelo comércio de drogas no local. O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

No período da tarde, na Rua José Vedovato (Residencial Ypiranga), os policiais abordaram um homem em atitude suspeita. Durante busca pessoal, localizaram uma sacola com drogas escondida em sua roupa íntima. Foram apreendidos 0,076 kg de cocaína, 0,002 kg de maconha, um celular e um carregador. O suspeito confessou envolvimento com o tráfico e relatou já ter sido preso por tráfico e roubo.

Mais

Ainda na segunda-feira, no bairro Parque Rosa e Silva, um homem tentou fugir da abordagem policial, mas acabou detido. Ele confessou que traficava drogas e chegou a tentar subornar os policiais, indicando locais onde escondia entorpecentes. A ação resultou na apreensão de 0,033 kg de maconha, 0,058 kg de cocaína, anotações da contabilidade do tráfico e R$ 3,00 em espécie.

E na madrugada de terça-feira (9), durante patrulhamento no Jardim São Judas Tadeu, policiais flagraram um usuário comprando drogas. Seguindo as informações fornecidas, localizaram o traficante responsável, que estava com seis porções de cocaína, uma porção de maconha e R$ 67,00. No local indicado, foi encontrada ainda uma bolsa contendo 114 porções de maconha, 78 porções de cocaína, 100 porções de crack e R$ 44,25.

Conforme as informações oficiais, em todas as ocorrências, os indivíduos foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré e permaneceram à disposição da Justiça. Segundo a assessoria do 48º BPM-I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), “as apreensões reforçam o trabalho da Polícia Militar no enfrentamento ao tráfico de drogas e na segurança dos bairros da cidade”.

Violência doméstica

A Polícia Militar de Sumaré também atendeu, na manhã de segunda-feira (8), a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Barcelona, protegendo uma mulher que estava em perigo. A vítima relatou que estava trancada em um quarto por causa de agressões constantes e, naquela manhã, o companheiro a ameaçou com uma faca. Diante da situação, ela acionou o número 190.

Conforme a ocorrência registrada, ao chegar ao local, os policiais encontraram o agressor trancado em outro cômodo, muito agitado e ameaçando atacar os policiais. Ele chegou a bater a faca em móveis e atear fogo em roupas e em um colchão. Apesar das tentativas de negociação, o homem continuou agressivo. Para contê-lo com segurança, os policiais utilizaram o equipamento taser, conseguindo imobilizá-lo e algemá-lo.

O agressor foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Jardim Matão para avaliação médica e, depois, à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde ficou à disposição da Justiça. De acordo com a assessoria do 48º BPM-I, “a ação reforça o trabalho da Polícia Militar de Sumaré em proteger vítimas de violência e garantir a segurança da comunidade”.