Americana já está na contagem regressiva para a 15ª edição da Caminhada Por Amor à Vida, uma realização do Rosa do Bem, que acontecerá no dia 19 de outubro (domingo), com concentração a partir das 8h, na Avenida Brasil, em Americana. A saída para a caminhada será às 9h, novamente do CCL (Centro de Cultura e Lazer).

“A Caminhada Por Amor à Vida cresceu muito ao longo desses anos e se consolidou como um evento marcante de conscientização. Em outubro, contamos com importantes parceiros que acreditam nessa causa e caminham conosco”, destacou a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel.

Nesta edição, os parceiros de todos os anos do projeto continuam participando: Walfran, Di Grecco, Supermercados São Vicente, Lojas Kacyumara, Sanfarma, House Jeans, Ameripan, Fótica, Argos, Time Os Migué, Beppo e FAM (Faculdade de Americana). Este ano, a caminhada ganhou ainda novos e importantes parceiros: a Sicredi e a Danny Cosméticos.

“Somos imensamente gratos a cada parceiro e a todos que participam, pois é essa união que transforma nossa caminhada em um grande movimento de amor. Que nossos passos inspirem muitas pessoas e levem a mensagem da prevenção e do amor à vida cada vez mais longe”, afirmou Fernanda.

Troca da camiseta

Para ter uma camiseta no dia do evento é preciso trocar 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar) pelo vale nos seguintes locais, a partir desta terça-feira (23):

* House Jeans – Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

* Supermercados São Vicente (nas seguintes unidades: Avenida de Cillo, 2200 – Jardim São José; Rua João Bernestein, 630 – Jardim São Vito; Rua Maranhão, 1065 – Praia Azul).

* Ameripan – Rua Josias Silveira de Camargo, 25

* Fótica – nas seguintes unidades: Praça Comendador Müller, 24 – Centro; Av. Cecilia Meireles, 326 – Zanaga; dentro do Supermercado São Vicente da Rua Limeira; e na Avenida São Paulo, 1872 – Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste.

* Fundo Social de Solidariedade de Americana – Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória.

* ⁠Danny Cosméticos – Rua Fernando de Camargo, 475, Centro de Americana.

A caminhada faz parte das ações da campanha de 2025 do Rosa do Bem, que tem como foco a prevenção ao câncer de mama e a promoção da qualidade de vida, realizada sempre no mês de outubro, conhecido por ser dedicado a essas questões, o Outubro Rosa.

A troca do vale pela camiseta começa às 8h, apenas no dia 19, no local do evento, em estrutura que será montada dentro do CCL, como nos anos anteriores. Na sequência, às 9h, todos sairão juntos nos passos pela vida.

De acordo com a presidente do Rosa do Bem, a caminhada e as outras ações realizadas no mês de outubro são um convite à reflexão e à atitude. “Toda mulher precisa estar atenta ao cuidado com a saúde. Nossa campanha traz esse chamado: olhar para si, buscar prevenção e ter a atitude de agir por amor à vida”, ressaltou Fernanda.

Outras ações

A campanha deste ano conta ainda com a realização de 600 exames gratuitos de mamografia pela carreta do Hospital de Amor, durante o mês de outubro; a iluminação rosa da Avenida Brasil; palestras e entrevistas sobre o tema.

Também será realizado o evento “Tributo à Vida”, no dia 8 de outubro, às 19 horas, no Teatro Municipal, com apresentação da banda “Os Pitais”.

O público pode trocar o ingresso por um pacote de fraldas infantis (tamanho RN), na bilheteria do Teatro Municipal. A arrecadação será doada ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.