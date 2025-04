Com grande expectativa e sucesso comercial, teve início nesta terça-feira (22) a Tecnotêxtil Brasil 2025, uma das mais importantes feiras do setor têxtil do país. O evento acontece até a sexta, dia 25, na Feira Industrial de Americana (Fidam), e deve reunir milhares de visitantes entre empresários, profissionais da indústria, estudantes e representantes de instituições públicas e privadas ligadas ao setor.

O primeiro dia contou com a presença do presidente do Febratex Group, Hélvio Pompeo Madeira, além de autoridades locais como o prefeito interino de Americana, Odir Demarchi, que reforçou a importância estratégica da região para o fortalecimento da cadeia produtiva têxtil nacional, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“A Tecnotêxtil resgata o protagonismo de Americana no setor têxtil. Sempre fomos um polo importante e agora voltamos a ser referência nacional e internacional. Os hotéis estão lotados, o comércio está aquecido, isso mostra a força da feira. O que depender da prefeitura, estaremos sempre apoiando e incentivando novos investimentos na cidade”, afirma Odir.

A região do polo têxtil de Americana, que inclui os municípios de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, é reconhecida como a maior do Brasil e se destaca como uns dos principais produtores de fibras artificiais e sintéticas da América Latina. Com esse protagonismo, a Tecnotêxtil Brasil se consolida como vitrine de inovação, reunindo mais de 300 expositores que apresentam soluções em maquinários, tecidos, equipamentos e tecnologias de ponta.

“A Tecnotêxtil Brasil representa mais do que uma feira comercial: é um espaço de encontro entre inovação e negócios. Nossa missão é impulsionar o desenvolvimento da indústria têxtil nacional, aproximando todos os elos da cadeia produtiva”, destaca Hélvio Jr., diretor de comunicação do Febratex Group.

Além da área dos expositores, o primeiro dia de evento trouxe uma intensa programação de conteúdo na Arena do Conhecimento, com debates sobre sustentabilidade, tecnologia, mercado de trabalho e capacitação. A abertura da programação contou com Isabella Luglio, do Fashion Revolution, discutindo o tema “transparência na moda como caminho para a responsabilização climática”. Em seguida, Michael Costa, da Total Fios, falou sobre as oportunidades para pequenos empreendedores no setor têxtil.

Camilla Borelli e Sarah Caldas, da ABTT, apresentaram reflexões sobre inovação, sustentabilidade e a conexão entre academia e indústria, enquanto Patrícia Roberta Storolli, do Senai Americana, trouxe insights sobre capacitação profissional no setor. O encerramento ficou por conta de Maria Adelina, da ABNT e ABTT, com uma análise sobre a evolução da qualidade dos tecidos com a nova norma ABNT NBR.

Com um público qualificado e debates alinhados às demandas atuais da indústria, a Tecnotêxtil Brasil 2025 reafirma seu papel como hub de conhecimento, negócios e transformação para o futuro do setor têxtil brasileiro.