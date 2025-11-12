Começou nesta terça-feira (11) a montagem da estrutura para a primeira edição do festival de música gospel Celebra Americana, que acontece nesta sexta-feira (14) e sábado (15), no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. Os trabalhos tiveram início pelo palco, onde se apresentam os cantores Fernandinho e Eyshila, além de bandas de cinco ministérios de igrejas da cidade. A entrada será solidária, por meio da doação de 1 kg de alimento não perecível (arroz, farinha de trigo ou macarrão) para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Na sexta, o evento começa às 18h, com shows de CFW – Comunidade da Fé Worship e Fernandinho. No sábado, a partir das 15h, é a vez de conferir IEQ da Colheita, Lariene Prata, Sexteto AD Americana e Banda, Freedom Worship e Eyshila (confira a programação completa ao final da matéria). Além das apresentações musicais, haverá praça de alimentação, Feira de Artesanato Ameriart com a presença de produtores locais e Espaço Kids com brinquedos para as crianças.

“A estreia do Celebra Americana comemora, com música gospel e muita alegria, os 150 anos da cidade, em uma realização da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para fomentar o segmento. As famílias de Americana e região estão convidadas para esta festa, preparada com muito profissionalismo pela nossa equipe”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O evento é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). O festival tem produção da Bokme! e patrocínio da Labutare Construtora e Incorporadora, na categoria “apoiador” do Programa Conexão Cultura, desenvolvido pela gestão municipal para fomentar o setor cultural.

Confira a programação completa:

Dia 14 (sexta-feira), das 18h às 22h

18h: CFW – Comunidade da Fé Worship

20h: Fernandinho

Dia 15 (sábado), das 15h às 22h

16h: IEQ da Colheita

17h: Lariene Prata

18h: Sexteto AD Americana e Banda

19h: Freedom Worship

20h: Eyshila

Vereador Marcos Caetano destaca sanção da lei

Autor do projeto de lei aprovado na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Chico Sardelli (PL) no dia 4 de agosto, o vereador Marcos Caetano (PL) destaca o evento.

A lei sancionada institui no Calendário Oficial do Município de Americana o evento Celebra Americana, a ser realizado anualmente, no mês de novembro.

“O objetivo do evento é promover um trabalho com cantores gospel e ministração da palavra de Deus, e se consolidar na agenda americanense tornando uma tradição no Município”, citou.