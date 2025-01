Planejamento 2025: seis dicas para organizar as finanças

Pesquisas apontam que 46% dos brasileiros não controlam seu orçamento. Falta de disciplina, esquecimento e não ter tempo são as principais justificativas dos entrevistados, de acordo com o SPC Brasil. No ranking internacional, o Brasil ficou na terceira pior colocação na avaliação de educação financeira, com 416 pontos, 82 pontos abaixo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgada em 2024.

Existem várias ferramentas que ajudam na educação financeira e o consórcio pode ser uma delas indo além da simples aquisição de bens e serviços. Francis Silva, economista e CFO Mycon, primeira fintech de consórcios do Brasil, dá algumas dicas de como usar o consórcio para o planejamento eficiente

Antes de tudo a pessoa precisa conhecer suas finanças e elencar receitas e despesas, incluindo as que são fixas e as que variam. Descobrir seu custo de vida, somando o valor médio de suas despesas. Esse dado é bem importante para poder equilibrar as finanças e fazer qualquer planejamento.”, explica Francis. O economista diz ainda que é preciso definir metas financeiras de forma realista e lista 6 formas de como o consórcio pode ajudar na educação financeira:

1. Disciplina financeira: ao aderir a um consórcio, o participante assume o compromisso de pagar parcelas mensais de forma disciplinada e regular. Isso ajuda a criar um hábito de poupar e administrar o orçamento de maneira mais estruturada, promovendo a responsabilidade com as finanças.

2. Planejamento a longo prazo: o consórcio é ideal para pessoas que têm objetivos de médio ou longo prazo, como comprar um carro, imóvel ou realizar uma viagem. Esse planejamento ensina o participante a pensar no futuro e evitar decisões impulsivas que podem prejudicar a saúde financeira.

3. Ausência de juros: diferentemente de financiamentos, o consórcio não cobra juros. Essa característica mostra como é possível economizar ao optar por um sistema mais acessível e com taxas reduzidas.

4. Orçamento organizado: como o consórcio possui parcelas fixas, é mais fácil incluir esse compromisso no planejamento mensal. Isso ajuda o participante a organizar melhor suas finanças, evitando descontrole com gastos que não são prioritários.

5. Acúmulo de patrimônio: o consórcio permite que o participante construa riqueza sem comprometer suas finanças com altos custos de juros e parcelas, incentivando uma visão de longo prazo sobre o crescimento pessoal e financeiro.

6. Redução de riscos: por ser um sistema mais controlado e regulamentado, o consórcio oferece segurança ao participante. Ele é fiscalizado pelo Banco Central, o que reduz riscos financeiros e ensina os consumidores a buscar opções mais seguras e confiáveis no mercado.

Ao optar por um consórcio, o participante não apenas adquire bens ou serviços de maneira planejada, mas também internaliza práticas financeiras saudáveis. Essa experiência pode ser o primeiro passo para uma relação mais equilibrada e inteligente com o dinheiro.

