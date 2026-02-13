Comer na praia é seguro? Nutricionista alerta para riscos invisíveis dos alimentos no calor, sobretudo para crianças

Sol, praia, piscina e passeios ao ar livre fazem parte do feriado de carnaval, mas um detalhe muitas vezes negligenciado pode transformar o lazer em dor de cabeça ou em atendimento de emergência. O consumo de alimentos expostos ao calor por tempo prolongado aumenta significativamente o risco de intoxicação alimentar, especialmente em crianças.

Segundo Renata Riciati Nutricionista materno-infantil, especialista em seletividade alimentar e comportamento alimentar infantil, o perigo não está apenas em alimentos visivelmente estragados. “Entre 5 °C e 60 °C ocorre a chamada zona de perigo, em que bactérias se multiplicam rapidamente, mesmo sem alterar cheiro ou sabor”, explica.

Entre os microrganismos mais comuns nesse cenário estão Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus e Bacillus cereus, capazes de causar diarreia, vômitos, febre e desidratação quadro que pode evoluir de forma grave em bebês e crianças menores de cinco anos.

O sistema imunológico infantil ainda está em desenvolvimento, o que torna as crianças mais vulneráveis às doenças transmitidas por alimentos. “Em adultos, uma intoxicação pode ser leve, mas em crianças pode levar à desidratação rápida, queda de pressão e até internação hospitalar”, alerta Renata.

Além disso, muitos alimentos consumidos por crianças, como papinhas, laticínios e preparações caseiras, são

mais perecíveis e não contêm conservantes, aumentando o risco quando ficam fora da refrigeração.



O que levar para a praia ou passeios no calor

Alimentos mais seguros

Opções secas ou pouco perecíveis são as mais indicadas quando o lanche ficará fora da geladeira:

Pães simples (francês, integral, de forma)

Torradas e biscoitos simples, sem recheio

Bolos simples, sem cobertura ou recheio cremoso

Castanhas e oleaginosas (para crianças maiores, sem risco de engasgo)

Barrinhas de cereais simples

Duração segura: até 4–6 horas, em local fresco e seco.

Frutas

Frutas inteiras como maçã, pera, banana, tangerina e uvas são mais seguras

Inteiras: até 6 horas | Cortadas: no máximo 2 horas

Alimentos refrigerados (com cuidado)

Iogurte

Queijos

Sanduíches simples (pão + queijo)

Devem ser mantidos em bolsa térmica com gelo reutilizável

Até 2–4 horas bem refrigerados | Sem refrigeração: máximo de 1–2 horas



Alimentos que devem ser evitados no calor

Especialmente fora da geladeira:

Maionese e patês

Carnes, frango e peixe

Ovos e preparações com ovos crus ou malcozidos

Leite e derivados

Papinhas caseiras sem conservação térmica

Molhos e recheios cremosos

Arroz, massas e purês deixados fora da geladeira

Saladas cruas, salada de frutas e sucos naturais

Frutos do mar

“Para crianças pequenas, não vale o risco. Se não houver garantia de conservação adequada, o ideal é evitar”, reforça a nutricionista.



Como acondicionar corretamente os alimentos



Bolsa térmica

-Boa vedação

-Dois ou mais gelos reutilizáveis

-Alimentos já devem ir frios (nunca quentes)

Recipientes adequados

-Potes limpos, com tampa firme

-Separar alimentos secos dos úmidos

-Evitar papel-alumínio em alimentos ácidos

Cuidados extras

-Manter a lancheira fora do sol

-Nunca deixar dentro do carro

-Consumir o quanto antes

Comer em barracas e ambulantes: atenção redobrada

O consumo de alimentos vendidos em praias e piscinas exige cuidado, principalmente quando há crianças envolvidas.

Principais riscos

Falta de controle de temperatura

Higiene inadequada

Exposição a insetos, poeira e areia

Origem e conservação desconhecidas

O que observar antes de comprar

Prefira locais que:

Mantenham alimentos cobertos

Utilizem caixas térmicas fechadas

Usem luvas ou pegadores

Apresentem boa higiene geral

Evite se:

O alimento estiver morno

Houver moscas sobre os produtos

O vendedor manipular dinheiro e comida ao mesmo tempo

Opções mais seguras

Água mineral lacrada

Bebidas industrializadas fechadas

Milho cozido bem quente

Tapioca feita na hora e bem passada

Picolés industrializados com embalagem intacta

Alimentos mais arriscados (especialmente para crianças)

Sanduíches com maionese

Cachorro-quente exposto

Queijos, camarão e peixe

Salada de frutas

Açaí não industrializado

Sucos naturais com gelo de origem desconhecida

“No verão, o cuidado com a alimentação precisa ser redobrado. Levar lanches simples de casa, observar a conservação e evitar alimentos de risco são atitudes que protegem a saúde, principalmente das crianças”, conclui Renata Riciati.



