A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realizou nesta segunda-feira, (11), a primeira reunião do comitê criado para ouvir as sugestões dos comerciantes sobre o novo modelo de estacionamento rotativo para a região central da cidade. A reunião foi realizada no auditório da Acias e contou com a participação de comerciantes, além do prefeito Henrique do Paraíso e do secretário da Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural, Moises Paschoalin.

A formação do comitê é resultado da reunião realizada entre a Acias e o prefeito Henrique do Paraíso, no final do mês passado, para discutir soluções para o estacionamento na região central. Sumaré está sem zona azul desde o dia 16 de julho, quando a prefeitura encerrou o contrato com a empresa que prestava o serviço na cidade.

No encontro desta segunda-feira, os comerciantes reforçaram a necessidade de implantação de um estacionamento rotativo e apontaram diversas sugestões para o novo modelo, como implantação de QR Code para facilitar o pagamento, alternativas de pagamento que atendam a todos os públicos, especialmente as pessoas com mais dificuldade para utilizar aplicativos, e maior sinalização das áreas para que os motoristas tenham ciência dos espaços com vagas rotativas, entre outras.

Modelo

“Estamos aqui para ouvir os comerciantes sobre as necessidades e o que precisa ser aprimorado para que o próximo modelo de estacionamento rotativo atenda a todos”, comentou Selma Koshoji, presidente da Acias.

Na reunião, o prefeito Henrique do Paraíso afirmou que, embora pessoalmente seja contra a zona azul, como prefeito vai fazer o que a maioria definir. “O processo de licitação já começou, mas é necessário ouvir os comerciantes. Vamos fazer aquilo que os comerciantes e consumidores querem”, afirmou.

O comitê vai realizar outras reuniões, ouvir as sugestões e apresentar as propostas para a administração municipal. O secretário Moises Paschoalin, que assumiu a secretaria recentemente, disse que na próxima reunião apresentará os detalhes do andamento do processo na administração.

Segurança

O prefeito Henrique do Paraíso informou aos comerciantes presentes na reunião que a segurança na região central da cidade deve ser reforçada com a implantação da ronda a pé. A expectativa é que a ronda a pé comece dentro de 60 dias, quando 53 novos integrantes devem reforçar o efetivo da Polícia Civil Municipal de Sumaré.

E segurança é o tema da reunião que a Acias realiza na próxima quinta-feira, dia 14, às 10h. O encontro será no auditório da associação e é aberto a todos os interessados. Representantes da Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura de Sumaré e da Polícia Militar devem participar da reunião.