Comércio de Americana tem datas especiais sábado e dia 13

Com a comemoração do Dia dos Namorados, em 12 de junho, eventos juninos, chegada da festa do peão e do inverno, o comércio de Americana funciona em horário especial neste sábado dia 7, das 9 às 18 horas. A novidade é que na próxima sexta-feira, dia 13, feriado municipal em homenagem ao padroeiro Santo Antônio, as lojas estarão abertas também em horário especial, das 9 às 15 horas.

A ação é organizada em parceria da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) com o apoio dos lojistas, que esperam aproveitar o movimento aquecido do mês para reforçar o faturamento e estreitar o relacionamento com os clientes.

Além dos namorados, o mês de junho traz também a chegada do inverno e eventos que aquecem o comércio não só em Americana, mas também na região. Na avaliação da Acia a expectativa é que as festas junina e a do peão boiadeiro de Americana impulsionem a movimentação nas lojas e centros comerciais.

Para Evandro Barizon, vice-presidente da Acia e responsável pelo setor do comércio, a queda nas temperaturas provoca aumento na procura por roupas de inverno, cobertores e acessórios da estação. “Além disso, a retomada dos grandes eventos presenciais, como o rodeio e as festas de bairro, favorece o comércio local, que aposta em promoções, lançamentos de coleções e facilidades de pagamento para atrair o consumidor”, explicou.

Comércio animado e cauteloso

Em meio a um cenário econômico de retomada gradual e cautelosa do consumo, aumento de empregos, impulsionado pela estabilidade nos índices de inflação e por políticas de incentivo ao crédito, o varejo regional já sente os sinais de um mês promissor para as vendas.

Segundo dados de entidades do setor, o volume de vendas deve registrar crescimento acentuado em relação ao mês anterior, com destaque para os segmentos como vestuário, calçados, presentes e itens típicos das festas juninas.

“Comércio aquecido, eventos culturais em alta e clima favorável são a combinação perfeita para um junho de bons negócios e muita movimentação nas ruas e vitrines das lojas”, concluiu Barizon.

