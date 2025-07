Comércio com 4 cães dentro pega fogo em Santa Bárbara

Um comércio com 4 cães dentro pegou fogo na madrugada desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O resgate foi feito por agentes da Guarda Municipal. A marcenaria estava e em seu interior estavam os 4 cães. O caso aconteceu por volta das 3h na vila Sartori.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com apoio de outras viaturas o portão de acesso foi arrombado, os cães retirados e com o apoio de vizinhos que emprestaram mangueira o fogo foi controlado.

Resenha do caso: INCÊNDIO em Comércio

DATA: 03/07/2025 HORA: 03:00 LOCAL: RUA VENEZUELA, 65, VL SARTORI

EQUIPE: 04 🚓VTR 140

SÍNTESE:

Durante patrulhamento preventivo pelo Bairro Sartori, um munícipe informou para a guarnição que um comércio pela rua Venezuela estaria pegando fogo.

Pelo local constatou-se tratar de uma marcenaria e em seu interior havia chamas e 4 cães, com apoio de outras viaturas o portão de acesso foi arrombado, os cães retirados e com o apoio de vizinhos que emprestaram mangueira e baldes os patrulheiros iniciaram o combate as chamas , obtendo êxito em delar evitando que o fogo se propagasse pela empresa devido a quantidade de materiais de fácil combustão.

O corpo de bombeiros compareceu no local realizando o rescaldo.

O proprietário compareceu ao local e informou que iria fazer o levantamento dos danos e prejuízos. A ocorrência foi apresentada no plantão policial.

Mais notícias da cidade e região