A partir desta sexta-feira, dia 5, o comércio de Americana começa a atender em horário especial devido à proximidade do Natal. De segunda à sexta, as lojas estarão abertas das 9 às 22 horas, e aos sábados das 9 às 18 horas. Já nos domingos, dias 14 e 21, o comércio fica aberto ao público das 9 às 15 horas. No dia 24, véspera do Natal, o atendimento ocorre das 9 às 17 horas.

Uma pesquisa encomendada pela ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana aponta que 73% dos entrevistados têm a intenção de fazer compras para o Natal, sendo que o valor do presente deve ficar entre R$ 50 e R$ 200 e a expectativa é pelo aumento nas vendas entre 5% e 10%.

Para James Nadin, presidente da ACIA, esta é a melhor época do ano para as vendas e com isso a entidade procurou realizar grandes atrações em todas as regiões do município. “Decidimos por uma programação ampla com a proposta de levar grandes eventos para a região central e também aos bairros, já que temos grandes corredores de serviços. É uma maneira de reunir famílias e fazer com que as pessoas comprem em nosso comércio”, avaliou.

Ainda na noite de sexta-feira, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, irá inaugurar a decoração e o acendimento das luzes na abertura oficial da programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, que prevê uma série de atrações na região da Praça Comendador Müller. O evento tem início às 18h30.

Neste ano, serão 12 dias de atividades, com apresentações musicais, desfile, corais, presépio vivo e o concerto à luz de velas, com clássicos do rock.



A Casinha do Papai Noel da ACIA passa a funcionar em um novo local, mais amplo e bem estruturado, no cruzamento das ruas Vieira Bueno com 30 de Julho. O horário é de segunda à sexta, das 19 às 22 horas, e aos sábados, das 10 às 13 horas. Entre os dias 15 e 19 de dezembro, a Praça da Matriz Velha de Santo Antônio será palco de músicas e intervenções culturais, com a presença de food trucks, das 18 às 22 horas. O local também recebe um trenzinho com Papai Noel no dia 19.

A ACIA terá ainda um trenzinho com o Papai Noel que vai percorrer os principais pontos da cidade, passando por grandes corredores de serviços, das 19 às 21 horas. Os lugares são limitados e os vouchers gratuitos serão distribuídos em cada local do passeio.

Na sexta-feira, dia 5, o Papai Noel chega de trenzinho em sua casinha e depois haverá o passeio pela região central da cidade até as 22 horas, com outro Papai Noel itinerante.

No dia 8, segunda-feira, o trenzinho estará na Praça Oscar Inácio de Souza, na Cidade Jardim, e depois passa pela Rua das Paineiras, no Jardim São Paulo. Na terça-feira, dia 9, a região atendida será a Praça Vinícius de Moraes, no Antônio Zanaga, sendo que trenzinho também irá percorrer a Avenida Paschoal Ardito e a Rua São Vito, na região do São Vito.

No dia 10, quarta-feira, serão dois pontos com o trenzinho, entre a loja Zanini e a Praça Basílio Rangel. No dia 11, o atendimento fica concentrado na Casinha do Papai Noel, no Centro, e no dia 12 será a vez da Praça Manoel Françozo, no Jardim Brasília.

Na Praça Comendador Müller, o grande destaque é uma árvore de Natal com 12 metros de altura, que conta também com balão interativo, túnel de luzes com pisca-pisca e portal de estrelas na escadaria. Também estão decoradas a fonte, com estrelas belgas e um túnel de estrelas, e a fachada da Biblioteca Municipal, com as janelas contornadas com iluminação especial e a figura do Papai Noel. A região do Portal Princesa Tecelã, na entrada da cidade, já foi enfeitada com uma árvore de Natal e um letreiro de Boas Festas.