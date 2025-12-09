Lojas funcionam em horário especial, até as 20h, de segunda (8) a sexta-feira (12); Guarda Municipal intensifica patrulhamento em ruas de comércio

Nesta época, a população vai às ruas para fazer as habituais compras de Natal e fim de ano. Para que todos consigam garantir presentes e lembrancinhas, o comércio de Hortolândia começa a funcionar em horário especial, a partir desta segunda-feira (8/12). O horário é sugerido pela Associação Comercial e Industrial de Hortolândia (ACIAH).

A fim de garantir a segurança de consumidores e lojistas, a Guarda Municipal, força de segurança da Prefeitura, irá intensificar o patrulhamento nas principais ruas de comércio da cidade.

Além de lojas de rua e centros comerciais, a Prefeitura também indica que a população faça as compras de fim de ano nas :feiras noturnas. Atualmente, existem feiras noturnas em diferentes dias e horários nas seguintes regiões abaixo:

– Jardim São Sebastião: quartas-feiras

– Jardim Santa Clara do Lago: quintas-feiras

– Jardim Amanda: quintas-feiras e sábados

– Lago da Fé: quintas-feiras, sextas-feiras e sábados

– Jardim Nova América: sextas-feiras

– Jardim Nova Europa: sextas-feiras

– Jardim Santa Esmeralda: sextas-feiras

– Praça do Roxo (Jardim Nossa Senhora Auxiliadora): sábados

Confira abaixo o horário especial de funcionamento do comércio de Hortolândia durante o fim de ano:

De 08 a 12/12 (segunda à sexta-feira): até às 20h

Dia 13/12 (sábado): até às 18h

Dia 14/12 (domingo): 10h às 16h

De 15 a 19/12 (segunda à sexta-feira): até às 22h

Dia 20/12 (sábado): até às 18h

Dia 21/12 (domingo): 10h às 16h

Dias 22 e 23/12 (segunda e terça-feira): até às 22h

Dia 24/12 (quarta-feira): até às 18h

Dia 26/12 (sexta-feira): a partir das 12h

Dia 31/12 (quarta-feira): até às 15h

Dia 02/01: a partir das 12h