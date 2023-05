O comércio de Nova Odessa abre neste sábado, dia 13 de maio (e véspera do Dia das Mães de 2023), até as 18h, para atender aos filhos (e maridos) que ainda não adquiriram o presente para as mamães da cidade. A informação é da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), que também tem em andamento a campanha de incentivo ao consumo nas lojas da cidade intitulada “Amor Em Dobro”.

Funciona assim: de 1º de maio a 30 de junho, qualquer compra nas dezenas de lojas participantes dá direito a cupons. O consumidor deve então cadastrar seu cupom no aplicativo (app) da Acino, para concorrer aos prêmios. A premiação da Campanha “Amor Em Dobro” inclui dois vouchers de viagens na CVC Turismo, no valor de R$ 3 mil cada; seis vouchers de “kits beleza”; e um jantar para duas pessoas (em restaurante do tipo rodízio).

O primeiro sorteio vai acontecer já no próximo dia 31 de maio, e o sorteio final, no dia 05 de julho. Consulte o regulamento completo da Campanha “Amor Em Dobro” da Acino no site https://www.acinonovaodessa.com.br/ ou no próprio aplicativo da Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa.

A campanha de incentivo ao consumo no Comércio local tem patrocínio da CVC, Sicredi e Twister Moda Jovem, apoio da Apaloosa’s, Sincomércio, Toda Semana e Prefeitura de Nova Odessa. A realização é da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), cujo slogan é exatamente “quem é daqui, compra aqui”. Acompanhe em https://www.instagram.com/acinonovaodessa/ e https://www.facebook.com/acinonovaodessa/.