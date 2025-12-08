Durante esta semana, comerciantes abrem até as 20 horas no especial de fim de ano

O comércio de Sumaré começa a funcionar nesta em horário especial a partir desta segunda-feira, dia 8. Nesta semana, de hoje até sexta-feira, 12, o funcionamento será até as 20h. Na próxima semana, as lojas ficam abertas até as 22h. Para atender e facilitar as compras do fim de ano e proporcionar mais comodidade aos consumidores, o funcionamento ampliado seguirá até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

De segunda a sexta-feira, do dia 15/12 a 23/12, o funcionamento do comércio será até as 22h.

O horário também será ampliado aos sábados e domingos. Nos sábados (dias 13 e 20), as lojas ficam abertas até as 18h. E nos domingos (dias 14 e 21h) o funcionamento será das 10h às 16h.

No dia 24/12 (quarta-feira) véspera de Natal, o funcionamento será até as 18h. As lojas reabrem no dia 26/12 (sexta-feira) a partir das 12h.

No dia 31/12 (quarta-feira), véspera de Ano Novo, o funcionamento será até as 15h. O comércio reabre no dia 2 de janeiro (sexta-feira) a partir das 12h.