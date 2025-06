Os vereadores Gualter Amado (PDT) e Thiago Brochi (PL) protocolaram um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a prefeitura sobre a atuação da empresa Estapar, responsável pela gestão do estacionamento rotativo (Área Azul) de Americana. A iniciativa foi motivada por fiscalização realizada pelos parlamentares, que resultou na constatação de um veículo sem identificação visual da empresa, equipado com câmeras de leitura de placas, circulando pelas ruas da cidade.

De acordo com os parlamentares, o veículo sem identificação e com equipamentos de monitoramento gerou estranheza e levantou dúvidas sobre a legalidade da operação, o cumprimento contratual e a possibilidade da aplicação de autuações a motoristas de forma irregular.

No documento, os parlamentares questionam se a prefeitura tem ciência da circulação do veículo; quem autorizou sua atuação; qual a finalidade do uso; se o contrato permite sua utilização sem identificação; se o veículo aplica multas; e quais medidas estão sendo tomadas pela Administração Municipal em caso de descumprimento contratual. Também solicitam cópias de documentos e relatórios relacionados à fiscalização, autuações irregulares de multas aos usuários da área azul.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária desta terça-feira (17).