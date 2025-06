Estratégias para melhorias no trânsito, como o uso correto da via, atenção na condução e instalações de faixas de pedestres, foram os principais temas de uma reunião entre representantes das prefeituras de Americana e Paulínia, realizada nesta terça-feira (10). Membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e servidores da Secretaria de Administração e da Unidade de Transportes e Sistema Viário visitaram a Prefeitura do município vizinho. O grupo foi recebido pelo presidente da CIPA de Paulínia, Herycon França de Oliveira.

O diretor da Unidade de Serviços Gerais, Eduardo Spilla, destacou a importância do encontro e o envolvimento dos servidores. “A visita à Prefeitura de Paulínia foi um passo fundamental para a busca de novas ideias, troca de informações e na busca de soluções que podem ser implementadas em nosso município.

Além disso, foi muito proveitoso entender de perto o funcionamento e os desafios de uma CIPA de outra prefeitura. Essa experiência nos forneceu uma percepção valiosa que, sem dúvida, contribuirá para aprimorar a segurança e as condições de trabalho dos nossos servidores. Estamos animados para trazer essas aprendizagens e transformá-las em ações concretas que beneficiem Americana”, disse.

Segurança

Davi Cruz, técnico em segurança do trabalho da Prefeitura de Paulínia, falou sobre a importância das comissões voltadas à prevenção de acidentes. “Ficamos honrados com o interesse de Americana e estamos à disposição para ajudar. A CIPA e a administração pública devem trabalhar alinhadas, em conjunto, para que um bom trabalho seja realizado, sempre protegendo a saúde e a segurança do trabalhador”, afirmou.

A CIPA é um órgão interno da Secretaria de Administração da Prefeitura Americana, que tem como objetivo principal a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, buscando garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para os trabalhadores. Ela identifica e analisa os riscos no ambiente de trabalho, bem como a proposição de medidas para a prevenção e redução dos riscos.