A comissão especial criada na Câmara Municipal de Americana para acompanhamento das ações voltadas ao tratamento e prevenção do câncer no município realizou nesta quinta-feira (17) a primeira reunião de trabalho. A comissão é composta pela vereadora Talitha De Nadai (PDT), presidente, e pelos vereadores Leonora Périco (PL), Levi Rossi (PRD), Renan de Angelo (Podemos) e Roberta Lima (PRD), membros.

O objetivo da comissão é acompanhar a elaboração e execução de políticas públicas voltadas à área da saúde, garantindo que as necessidades da população sejam atendidas de forma adequada e eficaz, além de acompanhar pacientes em tratamento e pessoas encaminhadas para centros e hospitais de outras cidades.

Durante a reunião, foram discutidas ações a serem realizadas, como visitas e reuniões externas, encaminhamento de ofícios e estudo e discussão de leis e normas vigentes. “Hoje demos um passo importante com a primeira reunião da Comissão Especial de Acompanhamento das ações voltadas ao tratamento e prevenção do câncer em Americana. Pudemos definir as estratégias que seguiremos para trazer o melhor para os pacientes oncológicos e sua família. Como presidente da comissão, não vou medir esforços para garantir que as necessidades da população sejam atendidas da melhor forma possível, focando na prevenção e buscando por tratamentos rápidos e eficazes, para a remissão e cura da doença dos pacientes de nossa cidade”, afirmou Talitha.

Tratamento e diagnóstico

“É inadmissível que pacientes esperem semanas — ou até meses — por transporte ou início de tratamento após o diagnóstico. O tempo é decisivo e a vida das pessoas está em risco. Precisamos garantir agilidade real, respeito no atendimento e um sistema que funcione com eficiência e humanidade. Não é favor, é obrigação do poder público”, disse Renan.

“A comissão de acompanhamento é mais um passo importante para que possamos monitorar de perto as demandas dos pacientes oncológicos e buscar soluções efetivas para garantir um tratamento digno e eficaz aos pacientes do nosso município.”, ressaltou Levi.

“Estou muito animada com tudo o que essa comissão pode trazer para os pacientes e familiares. Parabéns a todos os envolvidos”, disse Leonora.

“Como integrante da comissão, reforço a importância da nossa luta por atendimentos médicos rápidos, específicos e de qualidade. O câncer exige agilidade no diagnóstico e no tratamento, e a comissão tem atuado justamente para cobrar eficiência, estrutura e respeito aos pacientes que enfrentam essa dura batalha. Nosso compromisso é garantir que ninguém fique sem o cuidado necessário”, concluiu Roberta.