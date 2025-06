Os vereadores Leco Soares (Podemos), Levi Rossi (PRD) e Lucas Leoncine (PSD) reuniram-se na quinta-feira (26) para discutir sobre o acompanhamento dos trabalhos da comissão criada pelo Poder Executivo para apuração de denúncias sobre a fiscalização do sistema de estacionamento rotativo pago (Área Azul) realizada pela empresa concessionária Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo.

Os parlamentares foram nomeados durante sessão ordinária como os representantes da Câmara para acompanhamento dos trabalhos da comissão, composta pelo chefe do Gabinete do Prefeito, Franco Ravera Sardelli, o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros Simões Coelho, o secretário-adjunto de Trânsito, e o procurador do município, José Francisco Montezelo. O grupo tem o prazo de trinta dias, prorrogável por idêntico período, para apuração e conclusão dos fatos narrados nos autos do processo administrativo.

Durante a reunião, Leoncine explicou que o objetivo, num primeiro momento, é reunir as provas materiais da denúncia, os depoimentos de usuários e colaboradores da empresa e as respostas encaminhadas pela empresa, após questionamentos formalizados via requerimento. “Todos os dezenove vereadores estão empenhados, por isso mesmo assinamos para votar o requerimento em urgência. Os esforços vão no sentido de juntar todos os materiais para que tenhamos um forte respaldo jurídico. A violação de um contrato dessa natureza é inaceitável e compromete desenvolvimento da cidade”, explicou.

Leco Soares enfatizou que a comissão deve cobrar apuração ampla e agilidade na resposta à população. “Nosso papel como fiscalizadores está sendo reforçado diante de uma demanda urgente da cidade, que é podermos averiguar a qualidade da prestação de serviço de vagas rotativas. As denúncias são graves, no meu entender, pois violam um acordo firmado em documentos oficiais. Se comprovadas, buscaremos a intervenção do Poder Judiciário para reversão desse contrato”, disse.

O vereador Levi Rossi destacou que os problemas envolvendo a prestação de serviço já ocorrem há anos e é preciso haver resposta do poder público. “Embora a legislação e o contrato tenham sido aprovados em gestões anteriores e nos impõe multas milionárias, não podemos nos omitir diante desse compromisso com a população. O aumento na quantidade e nos valores das multas, além das dificuldades na operação técnica, tornaram-se um obstáculo ao desenvolvimento econômico da região central”, concluiu.

