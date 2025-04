A Comissão Especial de Acompanhamento das ações voltadas ao tratamento e prevenção do câncer em Americana especial fez sua primeira visita oficial de trabalho com o secretário de Saúde Dr. Danilo Carvalho de Oliveria, nesta quarta-feira (23). Estavam presentes a presidente da Comissão, a vereadora Talitha De Nadai (PDT), e os vereadores Leonora Périco (PL), Levi Rossi (PRD), Renan de Angelo (Podemos) e Roberta Lima (PRD), membros.

O objetivo da reunião foi apresentar a comissão ao secretário e relatar como serão feitos os trabalhos da mesma. Durante o encontro foram discutidos assuntos sobre relatório mensal da UNACON, com informações de pacientes, atendimentos, filas e exames; Projeto em construção de navegação dos casos para acompanhamento de exames e tratamentos dos pacientes, fluxo dos pacientes oncológicos no município, atendimentos realizados na UNACON de pacientes de Americana e de fora da cidade, discussão de ideias para campanhas de prevenção ao câncer, entre outros.

“Hoje começamos efetivamente os trabalhos da Comissão Especial de Acompanhamento das ações voltadas ao tratamento e prevenção do câncer em Americana. Discutimos com o secretário de Saúde, pontos principais sobre ações de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento dos pacientes oncológicos, além de traçarmos juntos os próximos passos para trazer o melhor aos pacientes e sua família”, afirmou Talitha.

A vereadora Leonora Périco afirmou que a reunião foi muito produtiva. “Discutimos ações importantes e reforçamos nosso compromisso com essa causa tão séria. Acredito no trabalho da comissão e sigo ao lado dessa luta, que salva vidas e merece toda nossa atenção.”

“Nos reunimos com o Secretário, para compreender melhor o funcionamento dos tratamentos oncológicos na rede municipal, os principais desafios enfrentados pelos pacientes e de que forma nós, vereadores, por meio desta Comissão, podemos contribuir para fortalecer essas ações e garantir um atendimento que esteja alinhado às necessidades da população”, comentou Levi.

“Estamos iniciando os trabalhos da Comissão com diálogo firme e compromisso público, estruturando ações que garantam organização, transparência e escuta ativa para quem mais precisa”, disse Renan de Angelo.

“A primeira reunião da Comissão Especial para Prevenção e Tratamento do Câncer, ao lado do Secretário de Saúde, foi um passo fundamental. Iniciamos um diálogo direto com o poder público, com o objetivo de identificar demandas e buscar soluções que garantam um atendimento mais rápido, humano e eficiente aos pacientes oncológicos. Seguiremos firmes nos próximos passos, com escuta ativa e compromisso com a vida., completou Roberta.