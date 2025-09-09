A Comissão Especial de Acompanhamento das Ações Voltadas ao Tratamento e Prevenção do Câncer da Câmara Municipal de Americana realizou nesta segunda-feira (8) uma reunião de trabalho para a definição das próximas ações e trabalhos. A comissão é composta pela vereadora Talitha De Nadai (PDT), presidente, e pelos vereadores Leonora Périco (PL), Levi Rossi (PRD), Renan de Angelo (Podemos) e Roberta Lima (PRD), membros.

A comissão tem como objetivos acompanhar a elaboração e execução de políticas públicas voltadas à área da saúde, buscando garantir que as necessidades da população sejam atendidas de forma adequada e eficaz, e acompanhar pacientes em tratamento e pessoas encaminhadas para centros e hospitais de outras cidades.

Durante a reunião, foram discutidas ações a serem realizadas nas próximas semanas, como visitas e reuniões externas e a possibilidade de produção de materiais educativos de prevenção contra o câncer infantil para a fixação em escolas e outros locais públicos. Os parlamentares discutiram ainda a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais seis meses.

A presidente da Comissão, Talitha de Nadai (PDT), destacou que a sequência dada aos trabalhos da comissão tem o objetivo de garantir políticas públicas eficazes contra o câncer. “Seguimos atuando com responsabilidade e dedicação na Comissão, acompanhando de perto as ações da prevenção e tratamento do câncer e contribuindo para o planejamento de novas ações. Cada passo dado representa um compromisso real com a saúde pública e com a dignidade de quem enfrenta essa luta em Americana. A saúde é prioridade e vamos continuar esse trabalho em busca do melhor para a população”, comentou.

Passo importante

“Hoje demos um passo importante com a primeira reunião da Comissão Especial de Acompanhamento das ações voltadas ao tratamento e prevenção do câncer em Americana. Pudemos definir as estratégias que seguiremos para trazer o melhor para os pacientes oncológicos e sua família. Como presidente da comissão, não vou medir esforços para garantir que as necessidades da população sejam atendidas da melhor forma possível, focando na prevenção e buscando por tratamentos rápidos e eficazes, para a remissão e cura da doença dos pacientes de nossa cidade”, afirmou Talitha.

A vereadora Roberta Lima pediu apoio à campanha Outubro Rosa Pet, voltada à conscientização e combate ao câncer em animais de estimação. “A prorrogação da comissão é necessária para dar continuidade aos trabalhos já iniciados, como o acompanhamento de projetos em andamento, a escuta de especialistas e a proposição de novas ações. O tema exige aprofundamento e atenção constante e a prorrogação garantirá que a comissão cumpra plenamente seu papel de contribuir para políticas públicas mais eficazes na prevenção e no tratamento do câncer em Americana”, comentou.

“Finalizamos os primeiros passos com excelência e seguimos firmes, avançando no acompanhamento das ações de prevenção e tratamento do câncer em Americana, em compromisso com a saúde e qualidade de vida da nossa população”, disse Renan.

“Nesta reunião da comissão, discutimos os avanços conquistados e alinhamos os próximos passos a serem seguidos, reforçando a importância deste trabalho coletivo para o fortalecimento das ações de tratamento e prevenção do câncer no município”, ressaltou Levi.