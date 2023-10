A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, composta pelos vereadores Arnaldo Alves (PSD), Isac Sorillo (Republicanos) e Celso Ávila (PV), acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) e orientou pela rejeição das contas do ex-prefeito Denis Andia (MDB) do ano de 2016.

Após o parecer, emitido pelo relator Isac Sorillo no último dia 19, Denis Andia tem 15 dias para apresentar sua defesa para então as contas seguirem para votação dos parlamentares. Para que as contas de Denis sejam rejeitadas, os vereadores precisam aprovar o parecer da Comissão.

Um dos apontamentos do Tribunal foi a despesa com pessoal, que extrapolou o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nos bastidores, o NM levantou que, até o momento, os vereadores devem rejeitar as contas, seguindo o parecer do TCE e da Comissão. Hoje, Denis é Secretário Nacional de Mobilidade Urbana do Governo Lula.

Em relação ao parecer da Comissão, Denis enviou a seguinte nota:

No ano de 2016, o Brasil esteve imerso em uma das mais severas crises da sua história. Não foi fácil tomar decisões naquele ano. Mas a prioridade foi sempre as pessoas. Pais e mães que perderam seus empregos e seus planos de saúde buscavam pela saúde pública. Investimos em novas unidades e contratar mais médicos e profissionais da área. Famílias com menos da metade de sua renda passaram a procurar por vagas em creches e escolas públicas. Precisamos ampliar nossa assistência social para as famílias que não tinham o que comer. Eu não tive dúvida, pedi a Deus a sabedoria necessária e olhei para essas pessoas no momento que elas mais precisavam da prefeitura. O Ministério Público, que acompanhou o nosso trabalho, viu o tamanho do esforço que tivemos para manter e ampliar os serviços públicos na cidade durante esse período e já se manifestou favorável às decisões que tomamos. Além disso, os barbarenses foram testemunhas da transformação positiva que Santa Bárbara d’Oeste viveu em nossos mandatos. O reconhecimento do trabalho na reeleição inédita foi a prova de que fizemos o certo. Acredito que a maioria dos vereadores vai votar favorável ao que fizemos pelos barbarenses naquele ano, como votaram nas contas de 2015.

