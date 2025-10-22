Comissão Especial de Estudos para recuperação, preservação e utilização da represa faz reunião

A Comissão Especial de Estudos para recuperação, preservação e utilização da Represa do Salto Grande criada na Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (21) a primeira reunião de trabalho. Durante o encontro foram definidas prioridades de agenda e temas a serem abordados, além da escolha do vereador Lucas Leoncine (PSD) como relator da comissão.

Participaram a vereadora Talitha De Nadai (PDT), presidente, e os vereadores membros Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chávare (Republicanos), Levi Rossi (PRD), Lucas Leoncine (PSD), Marcos Caetano (PL), Professora Juliana (PT) e Renan de Angelo (Podemos).

A comissão terá como foco a realização de estudos visando a recuperação, a preservação e a utilização da Represa do Salto Grande, importante reservatório hídrico da região, que possui área total de 783 km² e volume de 5.000 m³. O trabalho da comissão incluirá a realização de estudos técnicos, a análise de tecnologias para a despoluição do manancial e a busca por recursos junto aos governos estadual e federal. O prazo para apresentação do relatório conclusivo será de 180 dias.

Durante a reunião, a presidente da comissão declarou que no início dos trabalhos será importante ouvir diversos setores da sociedade que possuem alguma relação com a represa. “Nos primeiros passos da comissão, vamos a nos reunir com órgãos competentes, como a CPFL, Cetesb e Gaema, entre outros, para podermos fazer os primeiros levantamentos técnicos sobre a situação atual da represa. Queremos encontrar soluções concretas para os sérios problemas de abastecimento de água que a nossa cidade enfrenta, valorizando e recuperando um dos maiores patrimônios hídricos da região, que pode beneficiar não apenas o abastecimento, mas também o meio ambiente e a qualidade de vida da população”, comentou Talitha De Nadai.

Indicado para ser o relator da comissão, o vereador Lucas Leoncine destacou a importância da comissão para combater os problemas relacionados aos recursos hídricos em Americana. “A falta de água enfrentada pela população recentemente é mais um desdobramento da crise hídrica que afeta Americana há décadas. Enquanto Poder Legislativo, além de fiscalizar, temos que ter o compromisso de propor soluções viáveis e duradouras, por isso a Comissão que formamos se debruçará sobre essa grande reserva de água, que é a Represa do Salto Grande – sua recuperação e proteção são fundamentais para nosso futuro”, concluiu.

Os parlamentares também definiram questões internas relacionadas ao andamento da comissão como sugestão de datas para reuniões, prazos para resposta de documentos e elaboração de requerimentos e outras proposituras.