O segundo semestre está chegando e boa parte dos

empresários e prestadores de serviços se questionam se as alternativas para atingir as metas estipuladas na virada do ano foram acertadas ou, se pelo menos, parte delas foram alcançadas. Mas se diversas ações foram tomadas voltadas para essa finalidade e nada aconteceu, talvez seja a hora de uma repaginada total.

De acordo com Éber Feltrim, especialista e consultor de negócios na área da saúde e CEO da SIS Consultoria, o marketing, junto com a comunicação, pode analisar a situação e considerar algumas estratégias para aumentar a rentabilidade. “Analise suas metas e identifique onde estão as lacunas. Estabeleça alvos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido (conhecidas como metas SMART) para o restante do ano”, aconselha.

Reavaliar a precificação dos serviços também é um tópico que merece ser revisitado pelo profissional de saúde. “É preciso verificar se os serviços estão alinhados com o mercado e com o valor agregado que um determinado serviço oferece, até mesmo para garantir uma margem de lucro adequada”, pontua Feltrim.

O especialista ainda indica identificar e segmentar o público-alvo. “O dentista ou o profissional de saúde deve refletir sobre o perfil dos pacientes que deseja atingir. É fundamental para o bom andamento da clínica ou consultório segmentar o público-alvo com base em critérios como faixa etária, necessidades médicas específicas, localização geográfica, entre outros. Isso vai permitir o desenvolvimento de estratégias de marketing mais direcionadas”, ensina.

E claro, o marketing digital se torna uma ferramenta essencial para a geração de leads. “A presença online forte por meio de um website profissional, perfis em redes sociais relevantes para divulgar a especialidade e otimização para mecanismos de busca (SEO) podem dar um resultado muito positivo. E para isso, apostar em conteúdo relevante e de qualidade para atrair pacientes em potencial e estabelecer autoridade na área vai dar ainda mais destaque aos serviços oferecidos”, aconselha o fundador da SIS Consultoria.

Entretanto, o conteúdo também deve ter um viés educativo e informativo, como artigos, vídeos e podcasts, para compartilhar conhecimento com o público-alvo. Isso ajudará a construir confiança e posicionar o especialista como referência na área em que atua.

Além das estratégias online, Feltrim recomenda não negligenciar o potencial do marketing offline. “Considere anúncios em jornais locais, panfletos informativos, participação em feiras e eventos locais para aumentar sua visibilidade”, exemplifica.

As parcerias estratégicas também podem ajudar nessa missão. Por isso, é interessante considerar alianças com outros profissionais da área de saúde, como clínicas, laboratórios ou especialistas complementares. “Isso pode ajudar a ampliar a rede de indicações e aumentar o fluxo de pacientes”, aponta o CEO da SIS Consultoria.

Realizar eventos e palestras gratuitas para educar a comunidade sobre temas relacionados a uma determinada área de atuação é uma alternativa que pode ser colocada em prática para atrair potenciais pacientes e demonstrar seu conhecimento e expertise.

Feltrim enfatiza a importância de monitorar e ajustar constantemente todas as ações propostas. “Acompanhar o desempenho das estratégias de marketing e comunicação são cuidados que não podem ser deixados de lado. Solicite a análise de métricas relevantes, como taxa de conversão, retorno sobre investimento (ROI) e feedback dos pacientes e faça ajustes sempre que necessário. A implementação de estratégias de requer tempo e esforço contínuo e ter uma equipe focada com esse propósito pode ser a diferença entre atingir o faturamento desejado”, conclui.

Sobre o Dr. Éber Feltrim

Especialista em gestão de negócios para a área da saúde, começou a sua carreira em Assis (SP). Após alguns anos, notou a abertura de um nicho em que as pessoas eram pouco conscientes a respeito, a consultoria de negócios e o marketing para a área da saúde. Com o interesse no assunto, abdicou do trabalho de dentista, sua formação inicial, e fundou a SIS Consultoria, especializada em desenvolvimento e gestão de clínicas.

Sobre a SIS Consultoria de Negócios

A SIS Consultoria pertence ao grupo SIS, com sede na cidade de Assis/SP. Com grande know-how e eficácia técnica na área de saúde, busca oferecer estratégias de qualidade para as empresas. Há mais de 30 anos no mercado, apresenta hoje significativa expansão e tem sua área de atuação em mais de 160 cidades do nosso país. A SIS busca, por meio de uma equipe ética e comprometida, promover o diferencial do seu negócio como ferramenta para o sucesso.

