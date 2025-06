Como mudar uma igreja tóxica?

Em Uma igreja chamada Tov, Scot McKnight e Laura Barringer escancararam uma ferida ignorada por décadas dentro de instituições religiosas: a existência de culturas eclesiásticas tóxicas marcadas por violência, silenciamento de vítimas e liderança narcisista. O impacto foi imediato. O termo “Tov” – palavra hebraica para “bom” – tornou-se símbolo de esperança entre os que ainda acreditam que a fé pode sobreviver aos abusos da religião.

Cinco anos depois, os mesmos autores voltam com Pivot, uma solução direta para aquele diagnóstico. Desta vez, a denúncia cede espaço à construção. O novo livro reúne práticas, relatos e ferramentas para igrejas que desejam não apenas sobreviver, mas se transformar em comunidades acolhedoras. No contexto do livro, pivotar significa mudança de direção, que segundo os autores, demanda esforço, dedicação e coragem para ser concretizada.

A estrutura da obra parte de perguntas reais feitas por leitores do primeiro livro: como iniciar uma mudança cultural em uma igreja marcada por omissão? O que fazer quando não se ocupa um cargo de liderança, mas se reconhece a toxicidade do ambiente? Como viver de forma íntegra em meio à deformação institucional? A resposta de Scot McKnight e Laura Barringe é prática, mas não imediatista.

Aconselhamos aqueles que desejam permanecer à mesa de discussão que formem um ‘bolsão de tov’ em meio à cultura tóxica da igreja. Um bolsão de tov requer que nos comprometamos a viver da maneira mais tov possível, o que significa tentarmos fazer a partir de dentro, sem poder.

(Pivot, p. 184).

Com base em entrevistas, pesquisas sobre transformação organizacional e suas próprias experiências eclesiásticas, os autores apresentam um modelo que envolve prestação de contas, empatia, verdade e ações concretas. Pivot é altamente recomendado para pastores, líderes, membros de igrejas evangélicas, professores e estudantes de teologia, além de conselhos, equipes ministeriais, lideranças em transição e principalmente para todos que acreditam ser possível construir comunidades cristãs onde a bondade não seja exceção, mas uma cultura.

Ficha técnica:



Título: Pivot- Prioridades e práticas para transformar sua igreja em uma cultura tov

Autores: Scot McKnight e Laura Barringer

Editora: Mundo Cristão

ISBN: 978-65-5988-452-0

Páginas: 288

Formato: 14×21

Preço: R$ 74,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre os autores:

Scot McKnight é professor da cátedra Julius R. Mantey de Novo Testamento no Seminário Northern e autoridade reconhecida em Novo Testamento, cristianismo primitivo e o Jesus histórico. É autor de mais de oitenta livros e responsável pelo blog Jesus Creed, no site da Christianity Today. Ele e sua esposa, Kristen, moram na região noroeste da grande Chicago.

Twitter/X: @scotmcknight



Laura Barringer é formada pela Faculdade Wheaton e professora de primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Mora na região noroeste da grande Chicago com seu marido, Mark.

Twitter: @laurambarringer

Sobre a editora: Fundada em 1965, a Editora Mundo Cristão é referência na publicação de Bíblias e livros de ficção e não ficção pautados por uma postura teológica cristã equilibrada e histórica. Com um catálogo diverso, a editora promove o crescimento espiritual e pessoal de seus leitores.