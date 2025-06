Saiba como prevenir gripes, resfriados e doenças respiratórias no inverno

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

A chegada do inverno no mês junho favorece o aumento de casos de resfriados, gripes e alergias respiratórias. A queda nos termômetros, a baixa umidade do ar, o ar seco e poluído são fatores que contribuem para esse cenário. Além disso, durante os períodos de frio, é comum que as pessoas mantenham os ambientes fechados, o que facilita a proliferação de vírus e bactérias presentes no ar.



Créditos: Divulgaçã*o

Segundo Ulisses dos Santos, Diretor do Hospital HSANP, durante as baixas temperaturas algumas medidas simples podem ajudar na prevenção. “A queda da imunidade na virada do tempo é algo comum, e alguns hábitos básicos da rotina como a hidratação constante, a higienização das mãos, o uso de máscaras e manter as vacinas em dia são essenciais para evitar casos graves e prevenir um resfriado forte, gripe ou sintomas de rinite, sinusite e outras doenças respiratórias”, orienta.

Na maioria dos casos, os sintomas são leves e incluem congestão nasal, tosse, espirros e coriza, caracterizando doenças não infecciosas. Quando se trata de infecções, o quadro pode apresentar febre, dor de cabeça, dores intensas no corpo e indisposição. Grupos como crianças e idosos estão mais suscetíveis a complicações, como explica o médico.

“As crianças ainda têm o sistema imunológico em desenvolvimento, mas, em contrapartida, apresentam rápida recuperação. Já os idosos têm a imunidade fragilizada devido à idade, e a resposta imunológica mais lenta favorece o desenvolvimento de bactérias ou vírus. É importante ter atenção redobrada também com pessoas imunocomprometidas, seja por doenças crônicas ou tratamentos recentes”, alerta Ulisses.

“Em caso de persistência ou piora dos sintomas, o ideal é procurar orientação médica para avaliação e tratamento adequado”, finaliza.

Confira dicas para cuidados essenciais durante o inverno:

Beber água ajuda a manter as mucosas hidratadas, o que fortalece a proteção natural do corpo;



Incluir chás e caldos leves, mas lembrar que água pura é indispensável;



Trocar de roupa adequadamente ao sair de ambientes aquecidos;



Usar cachecóis ou máscaras em dias muito frios para proteger nariz e boca;



Lavar as mãos com frequência;



Utilizar álcool em gel ao sair de casa;



Manter os ambientes bem ventilados e, se possível, evitar locais fechados e aglomerados;



Evitar compartilhar objetos pessoais;



Incluir alimentos ricos em vitamina C, zinco e antioxidantes na alimentação;



Priorizar frutas, legumes, oleaginosas e alimentos fermentados (como iogurte natural);



Manter a vacinação em dia, especialmente contra a gripe (Influenza) e COVID-19.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP