5 lições para florescer novos propósitos de vida em 2026

Fim de ano sempre traz momentos de introspecção e o desejo de renovar anseios internos. É tempo de rever os acertos, reconhecer onde precisa amadurecer e definir os desejos para o novo ciclo. Segundo a pastora Talita Malafaia, autora do livro Devocional na Prática, a vida espiritual – e todas as áreas que fluem a partir dela – não é feita de grandes eventos isolados, mas de constância diária.

Assim como uma semente precisa de cuidado, luz e água para florescer, a jornada de fé também exige presença, intencionalidade e cultivo. Pensando nisso, selecionamos cinco lições da obra para ajudar você a fechar 2025 em paz e começar 2026 mais fortalecida, firme e sensível ao seu propósito.

Sua identidade está em Deus: muitas mulheres chegam ao fim do ano cansadas, inseguras e acreditando que não foram suficientes. Por isso a autora relembra que cada leitora é a imagem e semelhança de Deus, filha amada e preciosa aos olhos d’Ele. Quando 2026 bater à porta, vá com essa certeza: quem te define não é o resultado do seu trabalho, mas Aquele que te criou. Deus deseja constância, não quantidade: Talita lembra que um relacionamento com o Criador não cresce por acaso. Afinal, uma planta não floresce de um dia para o outro, e a vida espiritual também precisa de prática diária: tempo de oração, estudo da Palavra, intimidade silenciosa e entrega real. Para começar 2026 diferente, não espere sentir vontade: estabeleça o hábito agora: o segredo está na frequência. O medo não pode ser o piloto da sua vida: o medo paralisa, adia sonhos, sufoca chamados e empobrece a vida. Se 2025 teve áreas em que você recuou, 2026 pode ser o ano de caminhar com mais coragem. Não porque você está pronta, mas porque Deus está à frente e segurando sua mão. O processo faz parte do milagre: o devocional lembra continuamente: Deus trabalha enquanto esperamos. Há um propósito no deserto, no silêncio, no tempo que parece parado. Fechar este ano em paz é entender que nem tudo precisa estar resolvido agora. Começar o ano novo com fé é saber que o Céu nunca esteve atrasado – e que o Pai conduz cada etapa com sabedoria. Nada do que você faz no Senhor é em vão: mesmo quando ninguém vê, Ele está olhando. Cada oração, passo de fé, renúncia, recomeço importam. Se 2025 pareceu árduo, o próximo ano será o momento em que a colheita inicia, mas isso só acontece porque você continuou sem desistir.

Sobre a autora: Talita Malafaia é administradora. Cristã desde a infância, é filha dos pastores Silas e Elizete Malafaia, casada com o Anderson e mãe da Helena, de oito anos. Membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC) no Recreio, atua como vice-líder do departamento de mulheres da igreja onde congrega. Apaixonada pela Palavra de Deus e pelo crescimento espiritual cotidiano, Talita é autora de três livros lançados pela Editora Central Gospel, ambos com a temática Devocional na Prática. Sua escrita nasceu do desejo de tornar a leitura bíblica acessível, constante e transformadora no dia a dia das pessoas. Agora, ela se prepara para lançar o terceiro volume da série Devocional na Prática, dando continuidade a um projeto que tem impactado milhares de vidas com mensagens profundas e práticas de fé.

