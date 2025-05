Conteúdo patrocinado

A mais nova promoção do cassino da KTO já está no ar e promete agitar o universo dos slots com uma premiação semanal de R$ 250 mil. Trata-se da Competição Fortune KTO, uma disputa divertida e desafiadora entre os slots na bet que premia os 1.000 jogadores com os maiores multiplicadores nos jogos da famosa série Fortune.

A campanha é voltada exclusivamente para os slots Fortune Tiger, Fortune Rabbit, Fortune Ox, Fortune Dragon e Fortune Mouse. Para participar, basta jogar qualquer um desses slots na bet e atingir o maior multiplicador possível. O ranking é atualizado em tempo real e, ao final de cada semana, os 1.000 melhores jogadores dividem o prêmio total de R$ 250 mil, com prêmios individuais que vão de R$ 75 até R$ 5.000.

Diferente de sorteios ou bônus com regras complexas, a Competição Fortune tem um funcionamento simples e transparente. A cada nova semana, o placar é zerado e a disputa recomeça, dando chances iguais para todos os participantes. Para ilustrar: se um jogador aposta R$ 1 e ganha R$ 500, ele registra um multiplicador de 500x. Já se apostar R$ 10 e ganhar R$ 100, seu multiplicador é de 10x. O que conta para o ranking é o maior multiplicador obtido em uma única rodada, reforçando a responsabilidade social em não incentivar o jogo compulsivo.

Premiação semanal da competição KTO:

1º lugar: R$ 5.000

2º e 3º lugar: R$ 4.000 cada

4º ao 10º lugar: R$ 3.500 cada

11º ao 20º lugar: R$ 2.500 cada

21º ao 50º lugar: R$ 1.000 cada

51º ao 100º lugar: R$ 750 cada

101º ao 250º lugar: R$ 300 cada

251º ao 500º lugar: R$ 150 cada

501º ao 1000º lugar: R$ 75 cada

Com as novas leis e fiscalização das bets, com imposto de renda e distribuição das taxas para diferentes áreas, torna-se cada vez mais importante promover jogos como slots de forma consciente e saudável ao público. Além de promover uma experiência mais competitiva e engajante, a competição reforça o compromisso da KTO com o entretenimento responsável, oferecendo oportunidades reais de diversão dentro de uma estrutura clara, regulada, transparente e sem valores mínimos de apostas.

A KTO é operada pela APOLLO OPERATIONS LTDA., empresa registrada sob o CNPJ 54.923.003/0001-26. A operação possui autorização da portaria nº 2093/2024 da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), emitida em 30 de dezembro de 2024. A participação é restrita a maiores de 18 anos. Mais informações, regulamento completo e canais de contato estão disponíveis em https://www.kto.bet.br.