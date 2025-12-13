A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, vinculada à Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, encerra as atividades de 2025 com um concerto especial de fim de ano, no dia 17 (quarta-feira), às 20h30, na Praça Comendador Müller, no Centro da cidade. A atividade, aberta ao público e gratuita, integra a programação do EnCantos e Luzes de Natal 2025, realizado pela administração municipal e viabilizado com recursos da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp).

O concerto trará a junção do choro com a música clássica, com direção e regência do maestro Álvaro Peterlevitz e participação especial do grupo Choro de Resistência.

“O concerto de encerramento da temporada 2025 da Orquestra Sinfônica é uma oportunidade única de apreciar a inusitada união entre o choro e a música clássica, em uma apresentação que promete encantar os americanenses”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

No repertório, o destaque é para a Suíte Retratos, de Radamés Gnattali, uma coleção de peças dedicadas a grandes personalidades da história da música popular brasileira, como Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Anacleto de Medeiros e Chiquinha Gonzaga. O concerto ainda contará com obras dos próprios homenageados, trazendo execuções de “Está se coando” (Anacleto de Medeiros) e “Ainda me recordo” (Pixinguinha), além de composições de outros autores, como “São Jorge guerreiro” (Maurício Carrilho).

O público também poderá conferir “Um baile no coreto”, composição própria de Rui Kleiner, integrante do grupo convidado. Com Kleiner no bandolim, o quarteto Choro de Resistência é formado também por Alexandre Wuensche (violão de 7 cordas), Tiago Veltrone (cavaquinho) e Keila Yonashiro (pandeiro).

O trabalho do grupo é marcado por indicativos camerísticos que oscilam entre o orquestral e o regional e baseia-se no ato de tocar em conjunto e na espontaneidade, recriando ambientes musicais desde o início do século XIX até moldes modernos.

Para celebrar a ocasião festiva, o concerto apresenta ainda um arranjo característico de “Boas Festas”, de Assis Valente, considerada a melodia natalina brasileira por excelência.

Serviço:

Concerto Especial de Fim de Ano – Orquestra Sinfônica de Americana

Dia 17 de dezembro, às 20h30

Palco montado na Praça Comendador Müller, em Americana

Gratuito