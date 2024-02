Concorrente- A empresa de transporte por aplicativo 21Driver

100% nacional, escolheu a região metropolitana de Campinas para o início das operações pelo potencial econômico e a necessidade dos passageiros. O projeto teve um aporte inicial de R$ 1 milhão de reais, aplicado integralmente, no desenvolvimento da plataforma.

O plano de tecnologia ainda prevê um investimento de mais R$ 3 milhões de reais até o final de 2024. O CEO da empresa, Miltinês Gomes, disse que a área foi estudada e escolhida para o início do projeto por diversos fatores, entre eles: o porte demográfico da área, que passa de 4 milhões de habitantes, a mão de obra qualificada da população, a infraestrutura das cidades e o dinamismo empresarial.

“Estamos felizes em atender a região que possui cidades importantes e um dos principais aeroportos do Brasil. Esperamos ser o meio de transporte que levará as pessoas a todos os lugares e com um preço justo.”

A proposta da empresa é fazer do transporte por aplicativo, uma experiência mais segura e tranquila tanto para passageiros como para motoristas. A 21Driver tem entre os princípios oferecer um serviço de qualidade baseado em tecnologia e bom senso, para isso, conta com uma equipe de atendimento eficiente e humanizada.

Mas não é só. A empresa faz uma relação de vantagens para ser a escolhida no mercado e figurar como queridinha dos aplicativos do setor.

Cadastros – motoristas e passageiros

Para os motoristas, três pontos podem fazer grande diferença tanto no mercado como no trabalho diário. Taxas abaixo do mercado, facilidade no contato com a empresa e repasse instantâneo dos ganhos financeiros. Já para agradar aos passageiros a plataforma desenvolveu um plano que tem como ponto central: a qualidade do atendimento e o valor do serviço.

A previsão da empresa é cadastrar pelo menos 50 mil motoristas na região de campinas. Para começar a trabalhar, os profissionais devem baixar o aplicativo, 21Driver – Motorista, enviar a documentação e esperar a liberação do cadastro. Os passageiros também devem procurar as lojas de aplicativos no próprio celular e instalar o APP, 21Driver. Após colocar os dados pessoais e bancários é só usar o serviço. Nos dois casos o processo é simples, rápido e intuitivo

Expansão do serviço

A empresa deve seguir etapas até atuar em grande parte do estado de São Paulo, nos próximos meses, para depois seguir para outras capitais. O próximo passo na ampliação da área de serviço conta com as regiões de Jundiaí e Vale do Paraíba.

A empresa trabalha continuamente no desenvolvimento da estrutura tecnológica para gerar mais qualidade e acessibilidade para motoristas e passageiros, além de também conectá-los a vários benefícios, vantagens e parcerias que devem ser divulgadas em breve. Para a 21Driver, o importante é que todos saiam ganhando.

