A Prefeitura de Sumaré realizou a cerimônia oficial de entrega dos certificados de posse aos novos profissionais da Educação. O evento, que aconteceu no Anfiteatro de Nova Veneza, contou com a presença do prefeito Henrique do Paraíso, da primeira-dama Débora Mikaelle do secretário municipal de Educação, Danilo de Azevedo, e demais autoridades municipais.

Ao todo, 130 profissionais foram contratados para reforçar a rede municipal de ensino: 28 por meio de concurso público e outros 102 por processo seletivo. Com as novas contratações, o município conseguiu zerar o déficit de profissionais da Educação, garantindo o pleno funcionamento das unidades escolares.

Durante a solenidade, o prefeito destacou o compromisso da administração com a qualidade da educação pública. “Acreditamos que cuidar da Educação é investir diretamente no futuro das nossas crianças. Esses profissionais têm um papel essencial na formação de cidadãos e no desenvolvimento de Sumaré”, afirmou Henrique do Paraíso.

A primeira-dama, Débora Mikaelle, também ressaltou a importância do momento para o município. “A educação é a base de tudo. Ver esses profissionais assumindo seus cargos com tanta dedicação nos dá esperança de um futuro melhor para nossas crianças e para toda a comunidade”, disse.

Para o secretário de Educação, Danilo de Azevedo, a posse representa a correção de um erro histórico. “Há anos enfrentamos a escassez de profissionais nas escolas municipais. Hoje, estamos corrigindo uma distorção que afetava diretamente a qualidade do ensino. É um marco para a rede municipal de Sumaré”, declarou.

De acordo com o secretário, com a integração dos novos concursados e selecionados, a Prefeitura reforça seu compromisso com a valorização dos profissionais da Educação e com a oferta de um ensino público de qualidade.