A Câmara Municipal de Nova Odessa abre, na próxima segunda-feira, dia 29, às 10h, o período de inscrições para seu Concurso Público, regido pelo Edital nº 01/2025, publicado hoje (22) no Diário Oficial do Legislativo. O prazo de inscrições segue até o dia 13 de novembro de 2025, às 23h59, exclusivamente pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br).

O certame oferece duas vagas imediatas e formação de cadastro reserva, distribuídas da seguinte forma:

Assessor Jurídico (cadastro reserva);

Assistente Legislativo (cadastro reserva);

Auxiliar Administrativo (cadastro reserva);

Contador (01 vaga + cadastro reserva);

Jornalista (01 vaga + cadastro reserva).

Renovar

“A realização deste concurso é um marco importante para a Câmara de Nova Odessa. Além de renovar nosso quadro de servidores, ele fortalece a capacidade do Legislativo de atender cada vez melhor a população, com profissionais qualificados e comprometidos com o interesse público.”, afirmou Oséias Jorge, presidente da Câmara.

A carga horária para os cargos disponíveis varia de 20 a 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 7.580,39 a R$ 11.789,19, além de auxílio alimentação no valor de R$ 2.171,38 mensais.

As taxas de inscrição são de R$ 67,90 (nível médio) e R$ 98,80 (nível superior). Todos os cargos serão disputados por meio de prova objetiva. O pagamento do boleto bancário poderá ser realizado até o dia 14 de novembro de 2025, um dia após o encerramento das inscrições.

Será concedida isenção do valor da inscrição aos candidatos que comprovarem a condição prevista na Lei Municipal nº 2.426/2010:

Estar desempregado há, no mínimo, seis meses e ser munícipe de Nova Odessa (Art. 1º);

Ser doador de sangue (Art. 3º).

O Diretor-Geral e presidente da Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público, Lucas Camargo, defendeu o processo: “Todo o procedimento está sendo conduzido com rigor técnico e absoluto respeito às normas legais. Nossa prioridade é assegurar que cada etapa seja realizada com lisura, oferecendo tranquilidade e confiança aos candidatos”, afirmou.

Mais informações e o edital completo podem ser consultados no Diário Oficial do Poder Legislativo (www.camaranovaodessa.sp.gov.br) e no site da Vunesp (www.vunesp.com.br)