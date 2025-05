Concurso da Rainha FAICI 2025 classifica 30 candidatas para a semifinal

Beleza, simpatia e glamour marcaram a praça central do Polo Shopping Indaiatuba na última sexta-feira (02). Mais de 50 candidatas participaram da seletiva para o concurso Rainha FAICI 2025, que classificaram 30 para a semifinal, que será realizada no próximo mês. Para a corte da 36ª edição da Festa do Peão de Indaiatuba, que acontece entre os dias 08 e 16 de agosto, serão eleitas a Rainha FAICI, Princesa e Madrinha. A organização do concurso é de Junior Grotto e Thaís Carletti.

Nesta seletiva, as candidatas desfilaram usando shorts jeans e camisete branco. Os acessórios e sapatos foram livres a cargo de cada candidata. 10 jurados deram notas, sem fração, de 1 a 5 para os quesitos: beleza, simpatia e desenvoltura. Entre os prêmios para as vencedoras do concurso estão roupas, procedimentos estéticos, além de premiação em dinheiro.

Para animar ainda mais a noite, a cantora Luciana Santtos interpretou grandes sucessos da música sertaneja dando um show de talento e simpatia no palco. Também marcaram presença para prestigiar o evento o presidente da FAICI 2025, José Marques Barbosa, e toda a Comissão Organizadora.

LISTA DAS CLASSIFICADAS

01 Açucena Silva

02 Alanis Braz

03 Aline Leticia

04 Amanda Zenni

07 Ana Paula Picoli

08 Ariane Cristina Anjos

09 Barbara Alexia

11 Beatriz Alves de Lima

14 Bruna Ribeiro Fonseca

15 Bruna Vilar Lessa Marques

16 Caroline Oliveira

17 Denise Helen Trindade

19 Heloisa Almeida

20 Isabela Valper

24 Jayane Costa Mascarenhas

27 Jullia Oliveira

29 Katleyn Cassiane da Silva

31 Larissa Coutinho

33 Larissa Oliveira

34 Laura Araújo

35 Lavinia Pereira

36 Maria Eduarda Dias

38 Maria Elisa

40 Mirele Gonçalves

41 Nicoly Sousa

44 Rafaela Benites Ferreira

45 Rafaela Marcelino

50 Vitoria Beatriz

52 Vitoria Rocha

53 Zeniane Rodrigues

LOJA FAICI

Na última sexta-feira (02), a FAICI 2025 inaugurou uma loja própria dentro do Polo Shopping Indaiatuba. No espaço, o público poderá adquirir todos os tipos de ingressos para a festa, sem taxas administrativas. Além dos ingressos, diversos itens personalizados da festa, como bonés, copos térmicos, calças e camisetas estarão disponíveis para venda.

A loja da FAICI está localizada próximo à entrada principal do shopping. O espaço funcionará de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 18h.

SHOWS

No dia 08 de agosto, a abertura da FAICI chega com dose dupla e shows de Fernando & Sorocaba e Péricles, que faz sua estreia no evento. No dia 09, quem volta ao palco da Festa do Peão de Indaiatuba é a cantora Simone Mendes, e o DJ Jiraya Uai, que debuta na festa.

Abrindo a segunda semana de festa, no dia 14 é a vez de Lauana Prado, que também faz sua estreia na FAICI. No dia 15, Felipe Nogueira mantém a tradição do evento em abrir portas para talentos locais. Em seguida, Zé Neto & Cristiano celebram seu retorno a Indaiatuba. Encerrando a programação, no dia 16, grandes shows com Maiara & Maraísa e Hugo & Guilherme.

INGRESSOS

A venda de ingressos para Pista e camarotes Super Premium e Infinity Prime, além do Passaporte FAICI, também já começou, através da Ticket Imediato (https://bit.ly/Faici2025Ingressos). Os endereços dos pontos de venda físicos, também sem taxas administrativas, podem ser conferidos nas redes sociais da festa. Pelo segundo ano consecutivo, o Passaporte FAICI pode ser adquirido de forma online, garantindo assim acesso aos cinco dias de evento com preço promocional.

FAICI

Em seu recinto de 120 mil metros quadrados, a FAICI 2025 traz praça de alimentação e arquibancadas cobertas, monitoramento em tempo real de todas as áreas e equipe de segurança especializada.

O Palco Cultural também está de volta e agita a área da praça de alimentação todos os dias, com talentos de Indaiatuba e toda região. Quem também retorna é o Banco de Empregos FAICI, novidade da edição 2024.

Grande fomentadora da economia local, a FAICI mantém o Banco de Empregos para fortalecer ainda mais a festa com mão de obra e serviços locais, valorizando o município e a região. Para se cadastrar, basta enviar currículo para o e-mail [email protected], destacando sua função. Por exemplo: Emprego FAICI – montador ou Emprego FAICI – eletricista.

Os interessados em adquirir cotas de patrocínio e camarotes corporativos devem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 9 9620 2320 para mais detalhes.

Data: 08 a 16 de agosto

Local: Avenida General Motors – SP-75 (ao lado da Toyota) – Indaiatuba/SP –

Informações: (19) 9 9620 2320 / www.faici.com

