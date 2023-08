O condomínio de luxo Paris, em Americana, sofreu uma tentativa de roubo no início da tarde desta quarta-feira.

Segundo informações da Polícia Militar, motoqueiros chegaram no prédio com motos pequenas e com caixas estilo entregadores de refeições.

Duas motos teriam tentado acessar o prédio quando um morador, em um carro blindado, teria “jogado” o carro pra cima das motocicletas, o que frustrou a ação dos bandidos que fugiram em direção à Avenida Brasil.

Um terceiro motoqueiro também teria participado da tentativa. Esse estaria armado.

O condomínio vítima da ação dos criminosos é de luxo, um dos mais caros do município.

