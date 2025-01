Cone Trufado de Pistache: uma combinação irresistível de sabor e crocância

As festas de fim de ano são o momento perfeito para servir sobremesas que surpreendem tanto pelo visual quanto pelo sabor. A Harald, líder em chocolates e coberturas para o mercado especializado, ensina uma receita para quem busca uma sobremesa que une sabor sofisticado e visual atraente, o Cone Trufado de Pistache é a escolha certa. A crocância do cone de sorvete contrasta perfeitamente com a cremosidade da ganache de pistache, criando uma experiência deliciosa e única.

Esse doce versátil é perfeito tanto para quem gosta de preparar sobremesas em casa quanto para confeiteiros que desejam inovar no cardápio com uma receita diferenciada e fácil de preparar. Com a cobertura TOP sabor Pistache, você garante um resultado profissional, sem complicação.

Cone Trufado Pistache

Ingredientes para o cone:

500 g de cobertura TOP sabor Pistache (para cobrir os cones)

(para cobrir os cones) 20 cones de sorvete

200 g de Confeité TOP sabor Pistache (para finalização)

Ingredientes para a ganache de pistache:

400 g de cobertura TOP sabor Pistache

160 g de creme de leite (25% de gordura)

50 g de manteiga sem sal (opcional, para uma textura mais cremosa)

50 g de pistache triturado (opcional, para crocância)

Modo de Preparo:

Derreta a cobertura TOP sabor Pistache e acrescente o creme de leite, misturando até obter uma textura cremosa. Adicione a manteiga e o pistache triturado (se desejar). Deixe esfriar até firmar levemente. Derreta a cobertura TOP sabor Pistache e mergulhe cada cone, cobrindo-o uniformemente. Leve à geladeira por 10 minutos até endurecer.

Montagem:

Recheie os cones com a ganache de pistache e, se desejar, adicione mais pistache triturado no centro. Cubra a abertura com mais cobertura TOP e finalize decorando com Confeité TOP sabor Pistache. Leve à geladeira por mais 10 minutos.

Rendimento: 20 unidades

Tempo de preparo total: 2 horas

Grau de dificuldade: Médio

Dica: Armazene em local seco ou na geladeira por até 15 dias.

