A abertura da 15ª Conferência Municipal de Assistência Social de Americana reuniu 350 pessoas no campus Maria Auxiliadora do Unisal, na manhã desta terça-feira (24). Promovido pela Prefeitura de Americana, o evento segue até esta quarta-feira (25), com o tema “20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”.

O prefeito Chico Sardelli enviou uma mensagem aos participantes da Conferência. “Encaminho essa mensagem para registrar a minha admiração pelo trabalho feito por todos vocês. Quero deixar um abraço especial a todas as pessoas que fazem parte da nossa rede de assistência social, uma rede que tem avançado muito nos últimos anos, levando proteção social, cuidado e carinho para quem mais precisa. Esse trabalho vem sendo conduzido com muita dedicação pela Secretaria de Assistência Social e também com o apoio fundamental de todas as entidades, grupos e profissionais. Desde o primeiro dia da nossa gestão, temos o compromisso de construir políticas públicas que levem dignidade, qualidade de vida e oportunidade a todos. Muito obrigado e contem sempre comigo”, disse Chico.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, representou o prefeito na solenidade e destacou a importância da participação da sociedade na discussão das políticas públicas de atendimento à população.

“Agradecemos a todos os participantes da Conferência, aos usuários dos serviços socioassistenciais e às parcerias com as entidades neste processo de construção da política de atendimento da Assistência Social no município. Este é um espaço de diálogo para que tenhamos cada vez mais avanços na política do SUAS, que atende milhares de munícipes. O governo do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi tem um olhar de muita atenção voltado para a assistência social e direitos humanos, buscando sempre caminhos e propostas para fazer o melhor para nossa população. Nesta gestão, já tivemos muitas conquistas e ainda vamos avançar muito mais”, afirmou Juliani.

Juliani também citou conquistas recentes da área, como a abertura de novos serviços e melhorias na gestão, entre eles: Residência Inclusiva; República para Idosos; acolhimento de mulheres; cartão alimentação; reformas dos CRAS e da Casa dos Conselhos; nova sede da Secretaria e do Conselho Tutelar; ampliação de vagas nos acolhimentos; cursos de capacitação do programa Futuro Certo; abrigo para crianças e adolescentes; e a implementação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Mariana Zimermann, também destacou os avanços na área. “Hoje é um dia muito importante para a política de Assistência Social. É inspirador o quanto já conseguimos caminhar até aqui. É um ato de coragem, resistência e amor. Temos demandas e desafios, mas também temos muitos avanços. Agradeço à secretária Juliani, que desempenha um trabalho sério e competente à frente da secretaria. E ao prefeito Chico Sardelli e ao vice Odir Demarchi pelo apoio e confiança no trabalho que desenvolvemos no município em prol da população”, disse.

Também compuseram a mesa de abertura os presidentes das entidades SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana), José Eduardo Calado, e COASSEJE (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus), Antonio Orlando Cioldin.

Após a solenidade, a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, apresentou o histórico “20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência no Município de Americana”.

Também participaram representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), do SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar de Americana), da Guarda Municipal de Americana (GAMA) e outros convidados.

A programação da Conferência segue nesta quarta-feira (25), com os seguintes eixos temáticos:

• Acesso integral com equidade e respeito às diversidades;

• Aperfeiçoamento contínuo do SUAS: inovação, gestão descentralizada e valorização profissional;

• Integração de benefícios e serviços socioassistenciais: fortalecendo a proteção social, segurança de renda e inclusão social no SUAS;

• Gestão democrática, informação no SUAS e comunicação transparente: fortalecendo a participação social;

• Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do SUAS.

Programação:

7h30 – Café e credenciamento

8h30 – Abertura

8h40 – Palestra magna: Dra. Fabiana Aparecida de Carvalho

9h40 – Discussão dos eixos temáticos

11h30 – Lanche

12h30 – Plenária de propostas

14h30 – Apresentação dos resultados das moções

15h – Eleição dos(as) delegados(as) para a Conferência Estadual

16h – Encerramento

