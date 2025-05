5ª Conferência dos Direitos das Mulheres reúne 130 participantes em Americana

Cerca de 130 pessoas participaram da 5ª Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres, realizada nesta sexta-feira (30), no campus Maria Auxiliadora do Unisal – Centro Universitário Salesiano. O evento foi promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), programa Americana por Elas e parceiros.

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquista para Todas”, a conferência debateu cinco eixos: democracia e participação política; trabalho e autonomia econômica; enfrentamento à violência contra a mulher; educação não sexista; e saúde e bem-estar.

“Que os debates realizados rendam bons frutos, sempre com foco na construção de políticas públicas para as mulheres. Americana tem feito sua parte por meio do Americana por Elas, atuando em várias frentes na proteção da mulher e na criação de oportunidades com dignidade e autonomia”, destacou o prefeito Chico Sardelli, em mensagem aos participantes.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou os avanços no município. “Essa Conferência representa um passo importante na construção das políticas públicas voltadas à mulher. O programa e o comitê Americana por Elas coordenam campanhas e ações de conscientização e atendimento, com foco na igualdade de gênero”, afirmou.

Entre as iniciativas mencionadas estão o Botão do Pânico para mulheres com medidas protetivas; o Programa Futuro Certo, de qualificação profissional; a Feira Criativa; a Casa de Passagem Feminina; o Programa Mãe Americanense; a nova Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi; a Pactuação do Fluxo de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência; e melhorias estruturais nos equipamentos públicos.

Mobilização popular pra Conferência

A presidente do CMDM, Joyce Kembe Taunay, ressaltou a importância da mobilização popular. “Democracia de verdade só existe com igualdade de gênero. O CMDM completou 23 anos de luta e conquistas, mas é preciso avançar na organização e fortalecimento das políticas públicas para as mulheres. Cada fala importa e cada experiência conta”, afirmou.

Durante o evento, a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, apresentou ações realizadas pelo município. A programação contou ainda com palestra da Dra. Fabiana Aparecida de Carvalho, que abordou a temática da conferência.

A conferência também elegeu as delegadas que representarão Americana na etapa estadual: Joyce Taunay, Cibele Ascari, Léa Amábile, Eliane Neves, Lúcia Casati, Sandra Ferreira dos Santos e a vereadora Professora Juliana

Além da secretária Juliani, compuseram a mesa de abertura da Conferência os vereadores Renan de Angelo, Leonora Périco, Professora Juliana e Talitha De Nadai, e a coordenadora do Departamento de Direitos Humanos e do Comitê Americana por Elas, Cibele Ascari.

Também estiveram presentes o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, a presidente do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) e do COMID (Conselho Municipal da Pessoa Idosa), Mariana Zimermann, o presidente do COMPIR (Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial), Roberto Mendes, a vice-presidente do CMDM, Léa Amábile, entre outros convidados.

