Mercado Financeiro – Audax Capital abre 20 vagas com salários de até R$ 30 mil e benefícios

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Com crescimento expressivo no volume de crédito e atuação em mais de 20 estados brasileiros, a Audax Capital, um dos principais FIDCs do centro-oeste, está ampliando sua equipe. A empresa abriu 20 vagas para profissionais em diversas áreas, sendo 50% delas na área de tecnologia, com foco em Inteligência Artificial, desenvolvimento Backend e Banco de Dados. As demais exigem habilidades como gestão de pessoas, gestão de processos, experiência em negociação, liderança técnica, análise crítica para tomada de decisões e comunicação clara e objetiva.

O grande atrativo das vagas, além da remuneração competitiva, é o pacote de benefícios diferenciado. A empresa disponibiliza participação nos lucros e resultados (PLR) 2 vezes ao ano, plano de saúde, auxílio esporte, fisioterapeuta e massagista 2 vezes por semana no escritório. Os colaboradores também têm acesso a taxas exclusivas para investimentos, incentivo à educação continuada e um plano de carreira estruturado.

Fundada em 2015, a Audax registrou em 2024 um aumento de 139% no volume de crédito transacionado, alcançando R$ 720 milhões. O resultado reforça a solidez da companhia e impulsiona seu plano de expansão nacional. De acordo com o CEO Pedro Da Mata, o atual cenário de juros elevados tem feito com que empresas busquem alternativas mais ágeis e acessíveis ao crédito tradicional. “Com a Selic alta, os bancos restringem a concessão de crédito. Muitas empresas recorrem à Audax pela velocidade na liberação dos recursos e por condições mais vantajosas. Esse crescimento nos posiciona como o principal FIDC de Goiás e nos prepara para uma aceleração ainda maior no segundo semestre”, afirma.

São várias posições disponíveis, desde cargos de analistas a profissionais sêniores em todos os setores: tecnologia, análise de crédito, gestão de carteira especializada no agro, gestão de carteira especializada na indústria, controladoria especializada no agro, controladoria especializada na indústria e novos negócios.

As vagas são 100% presenciais, com atuação direta na sede da empresa em Goiás, reforçando a cultura de integração entre as equipes. Os interessados devem se inscrever por meio do site oficial: https://audaxdigital.com.br/carreira .

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP