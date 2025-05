O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, encerra a última semana de maio de 2025 recebendo currículos para a seleção de 43 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Há múltiplas oportunidades para funções como Auxiliar de produção e Jardineiro, entre outras.

As vagas são para moradores de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected], com a especificação da função (o “nome da vaga”) interessada na linha de “assunto”.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

Nova Odessa está entre as 50 cidades paulistas que mais criaram vagas de emprego no primeiro trimestre de 2025. Foram 907 contratações a mais que demissões no período. Em todo o ano passado, o setor produtivo novaodessense registrou criação de postos de trabalho, com um saldo positivo de 644 novos empregos. Desde janeiro de 2021, já são 4.164 empregos adicionais criados (levando em conta sempre o resultado das admissões menos as demissões).

O total de trabalhadores empregados com carteira assinada em empresas de Nova Odessa atualmente é de 24.816 pessoas – número que não leva em conta os moradores da cidade que trabalham em outros municípios.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AJUDANTE DE OBRA – Ambos os sexos, de 18 a 50 anos. Desejável CNH. Contrato intermitente. Serviço leve, para aplicação de contrapiso. Salário da categoria + Refeição no local + Transporte. (1 vaga)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Vaga Masculina. Acima de 40 anos. Não é necessário experiência. (2 vagas)

AJUDANTE DE TECELÃO – Vaga masculina. Não necessário experiência. Escala 6×1. De segunda à sábado das 13h40 às 22h. (1 vaga)

ASSISTENTE DE VENDAS – Experiência na área comercial. Conhecimento em metalurgia será um diferencial. (1 vaga)

AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE – Ensino Médio completo. Desejável possuir certificados do Senai (inspetor de qualidade ou metrologia). (1 vaga)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino Fundamental completo. Residir em Nova Odessa, Sumaré ou Americana. (5 vagas)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Para trabalhar em empresa terceirizada na escola SESI Nova Odessa. Salário R$ 1.715,00 + Vale-refeição R$ 20,76 por dia trabalhado + Vale-alimentação R$ 144,40 (se não houver faltas) + R$ 300,00 de prêmio no cartão VA (se não houver faltas). (1 vaga)

BALCONISTA – Com experiência. Disponibilidade para trabalhar com escala e fins de semana. (1 vaga)

COSTUREIRA – Com experiência. Horário administrativo, escala 5×2. (1 vaga)

CUIDADORA – Acima de 18 anos. Ensino Médio completo, cursando Pedagogia é um diferencial. Morar em Nova Odessa. (1 vaga)

CUIDADORA PARA PCD – Acima de 18 anos. Ensino Médio completo, cursando Pedagogia é um diferencial. Morar em Nova Odessa. (1 vaga)

DOMÉSTICA – Limpeza e organização de casa de família. Lavar e passar roupas, preparar almoço (refeições simples do dia a dia). De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h (folgas aos sábados, domingos e feriados). Refeição no local + Vale-transporte. (1 vaga)

ESTÁGIO ADMINISTRATIVO/COMERCIAL – Cursando técnico, tecnólogo ou superior em Administração, Gestão Comercial, Contabilidade, Marketing ou áreas afins. Conhecimento em pacote office. Facilidade com ferramentas digitais e atendimento online será um diferencial. De segunda a sexta das 11h às 18h. Bolsa auxílio R$ 1.500,00. (1 vaga)

FAXINEIRA(O) – Conhecimento em limpeza, preferencialmente em galpões e escritórios. Morar em Nova Odessa. Benefícios: Plano de saúde coparticipativo + Vale-refeição + Vale transporte. (1 vaga)

JARDINEIRO – Com ou sem experiência. Salário R$ 1.732,39 + 20% de insalubridade + Cesta básica R$ 138,60 + VA R$ 11,10 + PLR Semestral R$ 262,85 + Almoço no local R.U – Terça a sábado das 7h às 16h48. (15 vagas)

MANUTENÇÃO PREDIAL – Vaga masculina. Ensino Médio completo. Realizará inspeções e manutenções prediais preventivas e corretivas, pequenos reparos e serviços de conservação. Benefícios: vale-transporte + vale-refeição ou alimentação + seguro de vida + participação de lucros + desconto com faculdades Anhanguera e Cruzeiro do Sul + assistência médica + assistência odontológica + 50% de desconto nos pacotes Desktop + telemedicina + empresa cidadã + CAT SESI. (1 vaga)

OPERADOR BRITADOR – Ensino Fundamental completo. Carteira A/D. Realizar operação de comandos de painel de britador, auxiliar na manutenção das correias. Salário a combinar + Ticket alimentação R$ 300,00 + Ajuda custo locomoção + Unimed + Convênio farmácia + Seguro de vida + Refeição na empresa. Turno das 10h às 20h. (1 vaga)

OPERADOR DE MÁQUINA (INJETORA DE PLÁSTICO) – Ensino Fundamental completo. Experiência em máquina Pavan Zanetti. (1 vaga)

OPERADOR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM) – A partir de 18 anos e Ensino Fundamental completo. Residir em Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara d’Oeste ou Sumaré. Semana 1: Das 5h20 às 13h40 (segunda a sábado). Semana 2: Das 13h às 22h (segunda a sexta). (1 vaga)

PADEIRO– Com experiência. (1 vaga)

PROGRAMADOR DE TORNO CNC – Experiência como programador de torno CNC (comando Siemens e/ou Mach). Benefícios: convênio médico + convênio odontológico + cesta básica + refeição no local + short friday (expediente até as 13h na sexta-feira). (1 vaga)

RECEPCIONISTA – Para consultório odontológico. De segunda a sexta das 8h às 12 e das 14h às 18h. (1 vaga)

SERVIÇOS GERAIS – Ensino Médio completo. De segunda a sexta das 6h às 15h30 e sábado das 8 às 12h. Salário R$ 1.546,29 + vale-transporte + vale-refeição ou alimentação + seguro de vida + participação de lucros + desconto com faculdade Anhanguera e Cruzeiro do sul + Assistência médica + assistência odontológica + 50% de desconto nos pacotes Desktop + telemedicina + empresa cidadã + CAT SESI. (1 vaga)

SOLDADOR C – Vaga masculina. Não é necessário experiência. Desejável curso na área de solda. (1 vaga)