Hoje, a Bungie anunciou sua prévia da jogabilidade de Destiny 2: A Forma Final com os desenvolvedores, que vai ao ar em 9 de abril, às 13h30 (BRT) em todos os canais regionais da Twitch e na conta oficial no YouTube. Os espectadores também receberão mais informações sobre a próxima expansão, incluindo os bastidores de novas revelações de jogabilidade. Em A Forma Final, os Guardiões irão atrás da Testemunha no Coração Pálido do Viajante, mobilizarão a Vanguarda e tentarão acabar com a Guerra de Luz e Treva.