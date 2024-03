Confira a programação da sexta-feira Santa e do domingo de Páscoa nas igrejas de Americana

– PARÓQUIA SÃO VITO

Adoração às 07h e procissão às 17h na sexta e celebração às 07h, 09h e 18h30 no domingo.

– PARÓQUIA SÃO JOÃO BOSCO

Caminhada dos homens na madrugada com um terço (sexta, 05h saindo da igreja). Hora Santa no miniauditório das 07h às 11h30 (4 momentos). 15h haverá a Comunhão Eucarística relembrando a paixão de Cristo e 19h terá uma encenação com caminhada. Domingo haverá missa às 07h, 09h, 17h30 e 19h30.

– PARÓQUIA SANTA CATARINA DE SENA

Hora Santa 07h às 12h na sexta, ação litúrgica às 15h e ofício das trevas às 19h. No domingo às 09h celebração da ressurreição de Cristo.

– PARÓQUIA DO SENHOR BOM JESUS

Sexta tem vigília às 08 e paixão de Cristo às 15h. No domingo: celebrações às 07h, 10h e 18h30.

– PARÓQUIA SÃO DOMINGOS

Celebração às 15h na sexta e no domingo às 10h e 19h.

– BASÍLICA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Sexta das 08h às 12h tem adoração ao santíssimo sacramento. 15h páscoa da cruz. 19h procissão do senhor morto.

No domingo terá missa às 07h e 10h.

– NOSSA SENHORA DO CARMO

Vigília das 07h as 10h na paróquia do Cordenonsi e das 08h às 10h na paróquia redonda da Paschoal. 15h tem celebração na matriz e 18h procissão. (sexta). No domingo: missa as08h.

– PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA DO ZANAGA

Sexta 06h30, vigília. 15h adoração da cruz. 19h sermão das sete palavras e enterro do senhor. Domingo: missa às 07h, missa às 09h com batismo, 19h última missa.