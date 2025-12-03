Nesta quarta (3) tem Cantata de Natal realizada pelo Colégio Adventista às 19h

O Americana Shopping anunciou sua programação oficial de Natal para o mês de dezembro de 2025, com uma agenda repleta de atividades gratuitas voltadas para toda a família. As atrações incluem apresentações musicais, oficinas temáticas, pintura facial e os tradicionais encontros com o Papai Noel.

A presença do bom velhinho começou no dia 1º e segue até 24 de dezembro, em horários estendidos conforme se aproxima a véspera natalina. Além disso, o público poderá acompanhar a Cantata de Natal realizada pelo Colégio Adventista de Americana, marcada para esta quarta0feira, dia 3, a partir das 19h.

Outro destaque da programação é a Parada Natalina, que ocorre nos dias 2, 9 e 16 de dezembro, sempre às 19h, trazendo música, personagens e clima festivo pelos corredores do shopping. Para as crianças, haverá ainda oficinas natalinas nos dias 4, 11 e 18, das 17h às 21h, além de sessões de pintura facial nos domingos 7, 14 e 21, das 14h às 18h.

Com a iniciativa, o Americana Shopping reforça seu papel como espaço de convivência e entretenimento, oferecendo uma experiência temática e acolhedora para visitantes de todas as idades durante o período mais esperado do ano.