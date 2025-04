O Tivoli Shopping funcionará em horário especial durante a Páscoa e Tiradentes, garantindo ao público momentos de lazer, compras, diversão e boa gastronomia. Com ampla variedade de lojas, quiosques e restaurantes, além de atrações voltadas para todas as idades, o shopping é o destino ideal para aproveitar o feriadão em Santa Bárbara d’Oeste.

Confira os horários de funcionamento das lojas e quiosques nos próximos dias:

18/04 (Sexta-feira Santa): das 14h às 20h

19/04 (Sábado): das 10h às 22h

20/04 (Domingo de Páscoa): das 14h às 20h

21/04 (Segunda-feira – feriado de Tiradentes): das 14h às 20h

Durante o feriadão, as praças de Alimentação e de Eventos funcionarão normalmente, das 11h às 22h.

O Tivoli Shopping conta com mais de 140 operações, além da ampla Praça de Alimentação e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina. Na Praça de Eventos, as crianças podem aproveitar o espaço temático “Masha e o Urso”, que está instalado no centro de compras até o início de maio e é inspirado na famosa animação russa, oferecendo um circuito sensorial repleto de atividades lúdicas e interativas.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.