Governo de São Paulo inicia ampla programação na Semana do Meio Ambiente

A Semana do Meio Ambiente acontece oficialmente entre os dias 2 e 6 de junho, mas a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) realiza, desde o dia 26, uma programação especial com encontros técnicos, congressos, lançamentos e ações de educação ambiental. A agenda se estende por diversas regiões do Estado de São Paulo e contempla uma série de iniciativas voltadas à conservação da biodiversidade, adaptação às mudanças climáticas e gestão sustentável dos recursos naturais.



No dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Governo do Estado realiza o evento central da semana no Parque Villa-Lobos, com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da secretária Natália Resende e de representantes de diversas pastas e organizações parceiras. Na ocasião, serão anunciadas medidas estruturantes para o setor ambiental, como os lançamentos da Política Estadual de Educação Ambiental (PROEEA), do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEARC), do Programa de Refaunação, entre outros. Também estão previstas assinaturas de decretos e acordos com impactos concretos na agenda ambiental, incluindo um memorando de entendimento com a World Biogas Association (WBA), que marca uma nova frente de cooperação internacional voltada à valorização do biometano como fonte estratégica para a transição energética do Estado. O evento ainda formaliza parcerias com o setor florestal, fortalece o combate a incêndios em unidades de conservação e institui diretrizes para o resgate de fauna silvestre em situações de risco.



A seguir, confira algumas atividades da programação da Semil para a Semana do Meio Ambiente 2025:



26/05:

14h00 – 10º Encontro das Secretarias Estaduais da Mata Atlântica

Local: Sede da Semil, Avenida Prof. Frederico Hermann Júnior, 345



29 a 30/05:

9h às 19h30 – 8º Congresso Ambiental edição especial Abema 40 anos

Local: Parque Ibirapuera



30/05:

10h30 – Visita da secretária Natália Resende ao Centro de Conservação da Fauna Silvestre (Cecfau), que completa 10 anos em 19/06



03/06:

08h às 17h: Dia Nacional da Educação Ambiental: potencialidades e desafios no Estado de São Paulo – Parceria SEMIL e SEDUC

Local: Auditório da Cetesb, Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345



09h00: Simpósio de Sustentabilidade em Obras Viárias

Local: DER, Avenida do Estado, 777



09h00: Visita de alunos do projeto “Imprensa Jovem” da EMEIF Rubens Paiva à Sala de Situação da SP Águas

Local: Sede da SP Águas



11h30: Visita às obras de reforma e modernização de duas sondas de monitoramento da qualidade do ar em Cubatão

Local: Rua Salgado Filho, 121, Prq. Fernando Jorge, Cubatão



04/06:

8h30 às 12h00 – Lançamento dos roteiros de Educação Ambiental do Programa Escola nos Parques

Local: Parque Ecológico Tietê



05/06:

10h – Evento em comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente

Local: Parque Villa-Lobos



06/06:

8h às 17h – 7ª edição da Expo Ambiente – Realização da Prefeitura e Fundação Florestal

Local: Praça São Benedito, em Iguape



09h às 11h30 – Palestra Gestão Sustentável de Resíduos em Órgãos Públicos

Local: Sala do CONSEMA

Link da transmissão: Link



10h: Diálogos SP Águas – Soluções para um futuro sustentável em cenários de escassez

Painel 1: Mudanças climáticas e escassez hídrica

Painel 2: Protocolo de Escassez Hídrica: fundamentos e estrutura + lançamento da consulta pública

Local: canal SP Águas no YouTube



07/06:

Lançamento do Programa de Conservação da Araucária – Pró-Araucária

Local: Núcleo Cunha do Parque Estadual da Serra do Mar



10/06:

9h30 às 12h: Workshop Atualização 2.0 – Transparência no Inventário e Ações de Redução de GEE (Orientações sobre a DD 83/24)

Local: Auditório da Cetesb, Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345



11/06:

14h: 2° Workshop de Saneamento Rural do Estado de São Paulo

Local: Auditório da Cetesb, Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345



*A programação dos parques urbanos e unidades de conservação para a Semana do Meio Ambiente, voltada para o público visitante, será divulgada em breve no site da Semil.

