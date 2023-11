Confira quais profissões pagarão os maiores salários em 2024

O novo Guia Salarial da Robert Half aponta que 88% das empresas planejam reajustar salários em 2024. Entre as companhias, 38% indicam reajustes de acordo com a performance dos colaboradores, 33% seguirão a convenção coletiva e 17% devem promover adequações em linha com a inflação.

“O ano contrariou a lógica. Mesmo em meio a um cenário ainda incerto, o mercado de trabalho brasileiro demonstrou resiliência. Ao longo dos trimestres, acompanhamos as seguidas quedas nos índices de desemprego, principalmente entre os profissionais qualificados. Para esse grupo, a taxa gira em torno de 3,5%, patamar muito próximo do que podemos chamar de pleno emprego. Em 2024, a expectativa é de que as empresas sigam demandando profissionais talentosos, o que proporcionará boas oportunidades, algumas com salários bastante atrativos”, comenta Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half América do Sul.

Confira os cargos que devem pagar os maiores salários em oito áreas de atuação:

ENGENHARIA

Cargos executivos





Diretor(a) de Supply Chain/Suprimentos: P/M – 29.100 | 37.600 | 42.350; G – 33.900 | 43.900 | 45.950

P/M – 29.100 | 37.600 | 42.350; G – 33.900 | 43.900 | 45.950 Diretor(a) de Operações: P/M – 20.250 | 26.100 | 32.600; G – 30.500 | 39.500 | 49.250

P/M – 20.250 | 26.100 | 32.600; G – 30.500 | 39.500 | 49.250 Diretor(a) de Engenharia: P/M – 22.900 | 29.600 | 37.000; G – 26.450 | 34.200 | 42.650

P/M – 22.900 | 29.600 | 37.000; G – 26.450 | 34.200 | 42.650 Gerente de Compras: P/M – 18.300 | 23.700 | 29.600; G – 23.750 | 30.800 | 38.350

P/M – 18.300 | 23.700 | 29.600; G – 23.750 | 30.800 | 38.350 Gerente de Manutenção/Facilities: P/M – 16.550 | 21.400 | 26.750; G – 20.700 | 26.700 | 33.350



Cargos que não são de gestão

Engenheiro(a) de EHS/ESG : P/M – 8.600 | 11.200 | 13.900; G – 11.900 | 15.400 | 19.300

: P/M – 8.600 | 11.200 | 13.900; G – 11.900 | 15.400 | 19.300 Engenheiro(a) O&M : P/M – 8.250 | 10.600 | 13.300; G – 10.950 | 14.200 | 17.750

: P/M – 8.250 | 10.600 | 13.300; G – 10.950 | 14.200 | 17.750 Engenheiro(a) de Projetos : P/M – 8.200 | 10.600 | 13.300; G – 10.900 | 14.200 | 17.750

: P/M – 8.200 | 10.600 | 13.300; G – 10.900 | 14.200 | 17.750 Especialista de Projetos : P/M – 7.250 | 9.400 | 11.750; G – 10.950 | 14.200 | 17.750

: P/M – 7.250 | 9.400 | 11.750; G – 10.950 | 14.200 | 17.750 Engenheiro(a) de Aplicação/Vendas: P/M – 6.650 | 8.700 | 10.900; G – 9.250 | 12.000 | 14.950

FINANÇAS E CONTABILIDADE



Cargos executivos

Diretor(a) Financeiro(a) – CFO : P/M – 34.000 | 42.000 | 48.000; G – 60.000 | 78.000 | 96.300

: P/M – 34.000 | 42.000 | 48.000; G – 60.000 | 78.000 | 96.300 Gerente de Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada : P/M – 19.800 | 23.950 | 29.500; G – 28.000 | 35.000 | 43.150

: P/M – 19.800 | 23.950 | 29.500; G – 28.000 | 35.000 | 43.150 Controller: P/M – 17.500 | 21.500 | 26.000; G – 26.500 | 33.000 | 41.000

P/M – 17.500 | 21.500 | 26.000; G – 26.500 | 33.000 | 41.000 Gerente de Auditoria/Controles Internos: G – 22.650 | 28.700 | 38.200

G – 22.650 | 28.700 | 38.200 Gerente de Planejamento Financeiro/Controladoria: P/M – 15.750 | 19.400 | 23.900; G – 21.900 | 27.700 | 36.500



Cargos que não são de gestão

Analista de Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada Sênior: P/M – 8.500 | 9.800 | 11.000; G – 9.200 | 10.900 | 12.350

P/M – 8.500 | 9.800 | 11.000; G – 9.200 | 10.900 | 12.350 Analista de Planejamento/Controladoria Sênior: P/M – 7.300 | 8.800 | 10.350; G – 8.400 | 9.900 | 11.500

P/M – 7.300 | 8.800 | 10.350; G – 8.400 | 9.900 | 11.500 Auditor(a)/Controles Internos: P/M – 7.000 | 9.200 | 11.550; G – 8.800 | 13.800 | 17.550

P/M – 7.000 | 9.200 | 11.550; G – 8.800 | 13.800 | 17.550 Analista de Modelagem Financeira/M&A/RI/Tesouraria Estruturada Pleno: P/M – 6.850 | 8.000 | 9.000 ; G – 8.000 | 9.200 | 10.500

P/M – 6.850 | 8.000 | 9.000 ; G – 8.000 | 9.200 | 10.500 Analista Contábil/Fiscal Sênior: P/M – 6.500 | 8.000 | 9.200; G – 7.800 | 9.850 | 11.000



JURÍDICO

Cargos executivos

Diretor(a) Jurídico(a) : P – 19.900 | 24.200 | 29.250; M – 21.812 | 26.500 | 32.004; G – 28.850 | 35.000 | 42.300

: P – 19.900 | 24.200 | 29.250; M – 21.812 | 26.500 | 32.004; G – 28.850 | 35.000 | 42.300 Gerente Jurídico(a): P – 13.150 | 16.000 | 19.350; M – 16.995 | 20.600 | 24.875; G – 19.762 | 24.000 | 29.004

P – 13.150 | 16.000 | 19.350; M – 16.995 | 20.600 | 24.875; G – 19.762 | 24.000 | 29.004 Coordenador(a) Jurídico(a): M – 11.100 | 13.500 | 16.300; G – 12.750 | 15.500 | 17.650



Cargos que não são de gestão

Advogado(a) empresarial/M&A Sr: P – 13.600 | 16.500 | 19.900; M – 16.400 | 20.000 | 24.150; G – 16.450 | 20.000 | 24.150

P – 13.600 | 16.500 | 19.900; M – 16.400 | 20.000 | 24.150; G – 16.450 | 20.000 | 24.150 Advogado(a) consultivo(a) tributário Sr: P – 12.750 | 15.500 | 18.700; M – 16.400 | 20.000 | 24.150; G – 17.300 | 21.000 | 25.350

P – 12.750 | 15.500 | 18.700; M – 16.400 | 20.000 | 24.150; G – 17.300 | 21.000 | 25.350 Advogado(a) contencioso tributário Sr: P – 11.050 | 13.500 | 16.300; M – 12.350 | 15.000 | 18.100; G – 13.950 | 17.000 | 20.500;

P – 11.050 | 13.500 | 16.300; M – 12.350 | 15.000 | 18.100; G – 13.950 | 17.000 | 20.500; Advogado(a) contencioso cível Sr: P – 10.650 | 13.000 | 15.700; M – 11.550 | 14.000 | 16.900; G – 12.300 | 15.000 | 18.050

P – 10.650 | 13.000 | 15.700; M – 11.550 | 14.000 | 16.900; G – 12.300 | 15.000 | 18.050 Advogado(a) consultivo(a) trabalhista Sr: P – 9.850 | 12.000 | 14.500; M – 10.700 | 13.000 | 15.700; G – 12.710 | 15.500 | 18.652



MERCADO FINANCEIRO

Cargos executivos





Sales Trader – Diretor(a) Executivo(a)/Managing Director – 54.950 | 68.000 | 84.000

– 54.950 | 68.000 | 84.000 Trader – Diretor(a) Executivo(a)/Managing Director – 50.950 | 63.000 | 77.850

– 50.950 | 63.000 | 77.850 Diretor(a) Executivo(a) de Fusões e Aquisições – 48.750 | 60.400 | 74.550

– 48.750 | 60.400 | 74.550 Diretor(a) Executivo(a) de Finanças (CFO) – 47.500 | 58.800 | 72.600

– 47.500 | 58.800 | 72.600 Diretor(a) Executivo(a) de Crédito e Risco (CRO) – 46.050 | 57.000 | 70.450



Cargos que não são de gestão

Associate de Fusões e Aquisições: 21.450 | 26.700 | 32.900

21.450 | 26.700 | 32.900 Especialista de Crédito e Risco: 18.100 | 22.500 | 27.700

18.100 | 22.500 | 27.700 Associate de ECM/DCM/Project Finance/Structure Finance: 17.150 | 21.300 | 26.200

17.150 | 21.300 | 26.200 Equity Research – Analista: 15.500 | 19.200 | 23.700

15.500 | 19.200 | 23.700 Especialista de Compliance/Auditoria/Controles Internos: 15.300 | 19.000 | 23.450



RECURSOS HUMANOS



Cargos executivos

Diretor(a) de Recursos Humanos: P/M – 31.000 | 36.500 | 41.000; G – 38.000 | 44.500 | 52.500

P/M – 31.000 | 36.500 | 41.000; G – 38.000 | 44.500 | 52.500 Gerente de Remuneração e Benefícios: P/M – 22.000 | 25.800 | 29.000; G – 26.000 | 31.000 | 34.000

P/M – 22.000 | 25.800 | 29.000; G – 26.000 | 31.000 | 34.000 Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional: P/M – 19.600 | 22.700 | 25.600; G – 23.500 | 27.900 | 31.500

P/M – 19.600 | 22.700 | 25.600; G – 23.500 | 27.900 | 31.500 Gerente de Recursos Humanos: P/M – 19.000 | 22.500 | 25.300; G – 23.500 | 28.000 | 31.600

P/M – 19.000 | 22.500 | 25.300; G – 23.500 | 28.000 | 31.600 Gerente de Administração de Pessoal/Payroll: P/M – 13.300 | 15.500 | 17.500; G – 19.300 | 22.700 | 25.600



Cargos que não são de gestão

Analista Sênior de Remuneração e Benefícios: P/M – 8.800 | 10.000 | 11.300; G – 9.800 | 11.700 | 13.200

P/M – 8.800 | 10.000 | 11.300; G – 9.800 | 11.700 | 13.200 Analista Senior de Recursos Humanos: P/M – 7.000 | 8.300 | 9.000 ; G – 8.800 | 10.200 | 11.500

P/M – 7.000 | 8.300 | 9.000 ; G – 8.800 | 10.200 | 11.500 Analista Sênior de Atração e Seleção: P/M – 6.700 | 7.700 | 8.800; G – 8.300 | 9.150 | 10.500

P/M – 6.700 | 7.700 | 8.800; G – 8.300 | 9.150 | 10.500 Analista Sênior de DHO: P/M – 7.700 | 9.000 | 9.800; G – 8.850 | 10.200 | 11.700

P/M – 7.700 | 9.000 | 9.800; G – 8.850 | 10.200 | 11.700 Analista Sênior de Administração de Pessoal/Payroll: P/M – 6.700 | 8.000 | 8.800; G – 7.000 | 8.650 | 9.200



SEGUROS

Cargos executivos





Diretor(a) Financeiro(a) (CFO) – 38.300 | 51.300 | 57.550

– 38.300 | 51.300 | 57.550 Diretor(a) de Crédito e Risco – 31.850 | 42.600 | 47.750

– 31.850 | 42.600 | 47.750 Diretor(a) Comercial – 28.850 | 38.600 | 43.300

– 28.850 | 38.600 | 43.300 Diretor(a) de Subscrição/Técnico – 28.250 | 37.800 | 42.400

– 28.250 | 37.800 | 42.400 Diretor(a) de Inovação Digital – 28.200 | 37.800 | 42.400



Cargos que não são de gestão

Controller: 19.050 | 25.550 | 28.700

19.050 | 25.550 | 28.700 Analista Atuarial: 10.650 | 11.100 | 12.350

10.650 | 11.100 | 12.350 Executivo(a) de Contas: 9.500 | 12.900 | 14.400

9.500 | 12.900 | 14.400 Analista de Inovação Digital: 9.500 | 12.900 | 14.350

9.500 | 12.900 | 14.350 Analista de Crédito e Risco: 8.900 | 12.000 | 13.400

TECNOLOGIA



Cargos executivos

CIO (Chief Information Officer) – 30.850 | 40.000 | 51.650

– 30.850 | 40.000 | 51.650 CTO (Chief Technology Officer) – 29.850 | 38.700 | 50.000

– 29.850 | 38.700 | 50.000 CSO (Chief Security Officer) – 26.950 | 35.000 | 45.200

– 26.950 | 35.000 | 45.200 Gerente de Segurança da Informação – 23.100 | 30.000 | 38.700

– 23.100 | 30.000 | 38.700 Gerente de Desenvolvimento – 21.600 | 28.000 | 36.150

Cargos que não são de gestão

Arquiteto(a) de Software: 15.350 | 20.000 | 25.800

15.350 | 20.000 | 25.800 Analista de DevSecOps: 15.400 | 20.000 | 25.800

Analista de Devops: 14.650 | 19.000 | 24.500

Especialista/Cientista de dados : 14.400 | 18.700 | 24.100

: 14.400 | 18.700 | 24.100 Consultor(a) ERP: 13.100 | 17.000 | 21.900



VENDAS E MARKETING



Cargos executivos



Gerente Geral : P/M – 33.100 | 48.000 | 58.950; G – 44.200 | 64.000 | 78.550;

: P/M – 33.100 | 48.000 | 58.950; G – 44.200 | 64.000 | 78.550; Diretor(a) de Marketing : P/M – 23.050 | 28.400 | 33.250; G – 28.000 | 40.600 | 49.800

: P/M – 23.050 | 28.400 | 33.250; G – 28.000 | 40.600 | 49.800 Diretor(a) Comercial : P/M – 20.450 | 29.600 | 36.300; G – 28.050| 40.600 | 49.750

: P/M – 20.450 | 29.600 | 36.300; G – 28.050| 40.600 | 49.750 Gerente Nacional de Vendas : G – 18.450 | 26.700 | 32.750

: G – 18.450 | 26.700 | 32.750 Gerente de Marketing: P/M – 17.000 | 21.400 | 26.250; G – 18.600 | 27.000 | 33.100



Cargos que não são de gestão

Executivo(a) de Contas: P/M: 6.550 | 9.400 | 11.600; G – 10.250 | 14.900 | 18.250

P/M: 6.550 | 9.400 | 11.600; G – 10.250 | 14.900 | 18.250 Analista de CRO/Martech: P/M – 6.100 | 9.000 | 11.000; G – 8.950 | 13.000 | 15.900

Analista de Inteligência de Mercado: P/M: 6.400 | 9.400 | 11.500; G – 7.600 | 11.200 | 13.700

Analista de Marketing Digital: P/M – 5.350 | 7.900 | 9.700; G – 7.250 | 10.600 | 12.950

P/M – 5.350 | 7.900 | 9.700; G – 7.250 | 10.600 | 12.950 Analista de Marketing – Marketplace: P/M – 5.350 | 7.900 | 9.700; G – 7.250 | 10.600 | 12.950

NOTAS



Metodologia – Guia Salarial 2024

O Guia Salarial da Robert Half apresenta três faixas salariais por cargo, determinadas pelo nível de qualificação e experiência do candidato, bem como pela complexidade de seu cargo ou indústria e setor de atuação. Os salários são divididos em percentis, representados por 25º/ 50º/ 75º, sendo que 50º não significa, necessariamente, a mediana do salário para determinado cargo. Os critérios para determinar em que faixa o perfil se encontra podem variar em torno da experiência na função, tempo no segmento, características setoriais, demanda e disponibilidade pelo perfil no mercado, habilidades e certificações extras. O percentil 25º representa um(a) candidato(a) que ainda é novo(a) no trabalho ou que ainda está desenvolvendo habilidades relevantes, já o 75º representa aquele(a) candidato(a) que tem mais experiência do que a típica e conta com todas as habilidades relevantes para o trabalho, além de especializações e certificações, por exemplo.

Faturamento das empresas* (quando mencionado):

P/M (pequena/média) – até R$ 500 milhões

G (grande) – acima de R$ 500 milhões



*Exceção para escritórios na área Jurídica:

– Pequeno porte/Boutique – 1 a 30 advogados

– Médio porte – 30 a 150 advogados

– Grande porte – Acima de 150 advogados



Guia Salarial 2024 da Robert Half

O Guia Salarial da Robert Half é uma das mais respeitadas fontes de informação sobre remuneração e tendências de recrutamento para auxiliar empresas e profissionais a tomarem as melhores decisões. Traz a tabela salarial de mais de 300 cargos em diversas áreas, apresenta profissões e habilidades mais demandadas em todas as divisões de atuação da consultoria, com dados que refletem a realidade de vagas trabalhadas na Robert Half e informações das salas de entrevista.

