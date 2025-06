O Teatro Municipal Divair Moreira recebe nesta sexta-feira, dia 6, às 14h30, o espetáculo gratuito “Maria Celeste”, da premiada companhia “Confraria de Dança”, de Campinas. A peça celebra a cultura popular brasileira com dança, máscaras e uma trilha sonora original. As vagas são limitadas e as reservas em caso de interesse de instituições de ensino públicas e privadas deverão ser feitas pelo perfil do Instagram @confraria.da.danca.

A iniciativa tem o apoio do Departamento de Cultura e Turismo de Nova Odessa e faz parte do projeto “Confraria da Dança – 28 anos em Trajetória – Sequência 2025”, que faz parte do Programa FUNARTE de Apoio a Ações Continuadas 2023 com Grupos e Coletivos Artísticos.

Na peça, o público será convidado para mergulhar no universo simbólico do bicho boi, uma figura mítica que ganha vida no palco por meio de movimentos, sons e imagens que remetem às tradições brasileiras.

A dramaturgia e direção são de Diane Ichimaru, que também criou os figurinos, bordados, máscaras e bonecos utilizados na montagem. O bailarino, iluminador e produtor Marcelo Rodrigues também faz parte da equipe há quase três décadas.

“O espetáculo compartilha com o público a potência do imaginário popular brasileiro. Toda a criação é baseada na simplicidade e no fazer artesanal, com figurinos e cenografia integrados ao processo coreográfico”, afirma Diane.

A Confraria da Dança foi fundada em 1996 e fica na cidade de Campinas. Ela é reconhecida por sua atuação artística voltada para cidades do interior, promovendo formação, fruição e acessibilidade artística. Ao longo de seus 29 anos, a companhia conquistou importantes premiações como APCA, Funarte, SESI-SP, Itaú Cultural/Rumos Dança, entre outros, consolidando-se como referência em dança contemporânea com forte identidade brasileira.

O espetáculo

Espetáculo “Maria Celeste” – Confraria da Dança

Sexta-feira, 6 de junho

Às 14h30

No Teatro Municipal Divair Moreira

Rua do Tamboril, nº 140, Jardim das Palmeiras – Nova Odessa/SP

Entrada Gratuita