Confras de fim de ano já agitam bares da região

Bares e restaurantes de Campinas já sentem os efeitos da chegada de dezembro. As festas e confraternizações de grupos de amigos e empresas elevaram o movimento, principalmente nos dias de semana. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas, a expectativa de aumento de público e faturamento para este ano gira em torno de 30%. A procura também já é alta para as festas de réveillon em hotéis da região.

Segundo a Abrasel Regional Campinas, as festas de final de ano têm um impacto financeiro importante para o setor e alimentação fora do lar. Dezembro representa a data mais importante em movimento para bares e restaurantes, superior aos Dias dos Namorados e das Mães. Neste ano, o aumento se deve, principalmente, ao aumento do poder aquisitivo das pessoas.

“Para este mês de dezembro, a expectativa do setor é de um crescimento de até 30% tanto em movimento como faturamento, um índice de grande impacto para as casas”, diz André Mandetta, presidente da Abrasel Regional Campinas”.

O empresário Júnior Pattaro, proprietário do Empório do Nono e da Pizzeria Espósito, ambas no Distrito de Barão Geraldo, conta que a procura para reservas sempre aumenta em até 30% no final de ano em comparação aos meses anteriores. “Neste ano, percebemos que as reservas estão melhor que no ano passado e a procura começou em novembro”, conta.

Quem também diz que o movimento já está intenso é Dino Ramos, sócio do Dom Brejas. “O público aumentou em dezembro e já contabilizamos, até o momento, um aumento de 30% nas reservas de grupos para todo o mês, índice que pode aumentar ainda mais até o final de dezembro”, explica.

A gerente do Banana Café Campinas, Camila Coratti, reforça o aumento neste mês. “Nossa previsão é fechar dezembro de 2025 com um aumento de 30% sobre o mesmo período do ano passado”, diz ela.

Até memos as redes de franquias estão sentindo um aumento de público para confraternizações. Roger Antonio Domingues, diretor do Lanchão Brasil, diz que franqueados têm relato aumento de 10%, principalmente em casas que foram reformadas e contam com espaços para crianças.

Hotéis

A procurar por reservas em hotéis que vão oferecer festas de Réveillon também está intensa. Nas unidades da Rede Hotéis Vitória, em Campinas, Paulínia e Indaiatuba, a procura se intensificou no final de novembro. “Já estamos com as reservas praticamente esgotas para as festas de passagem de ano nas três cidades”, afirma Rodrigo Porto, diretor de Alimentos e Bebidas da rede hoteleira.

