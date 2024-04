Sobre o desafio de fazer a sua primeira novela, DellaFancy conta que foi muito bem acolhida pelas colegas de elenco e pela produção da trama. “Tem sido uma alegria conviver com duas atrizes tão maravilhosas como a Gabriela e a Galba e é importante levar mais representatividade e diversidade à novela. Como artista drag, me sinto duplamente honrada, primeiro por poder mostrar a minha arte ao público num espaço tão nobre e segundo, porque é muito especial e necessário ocupar esse lugar”, afirma. Sucesso absoluto na internet e no mundo fashion, Bianca possui mais de 19 milhões de views no YouTube Uma das drag queens mais conhecidas do país, Bianca DellaFancy ostenta milhares de seguidores na internet. Atuando há mais de 10 anos na cena artística, a youtuber, podcaster, modelo, influenciadora e comunicadora possui mais de 19 milhões de visualizações em seus conteúdos no YouTube. O quadro “DellaMake” é um dos mais conhecidos e viralizou com entrevistas icônicas gravadas ao lado de convidadas como Pabllo Vittar, Erika Hilton, Luísa Sonza, Lia Clark e Márcia Pantera. “Meu canal surgiu de uma necessidade de mostrar para as pessoas que nem tudo é close. Drag queen é uma arte de existência e de resistência, é um ato político por si só”, afirma ela que, recentemente, também viralizou ao ir ao Baile da Vogue com um look inspirado no icônico personagem Etevaldo, do Castelo Rá-Tim-Bum.