Conhece a influencer de 85 anos? veja o que ela fala

Ela tem 85 anos- Além de assuntos de tratamentos médicos voltados à população 60+, o terceiro e último dia da 24ª edição do CBGG (Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia), principal evento da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), realizado em Belo Horizonte, MG, trouxe também um tema bastante em alta: os influenciadores digitais.

Em um mundo cada vez mais conectado, os chamados influencers ganharam espaço relevante com seus milhões de seguidores, ditando tendências. Embora a grande maioria dos influenciadores digitais são pessoas mais jovens, a população idosa também tem os seus representantes, como a designer, estilista e influenciadora, Helena Schargel, de 85 anos, “uma menina”, como sua neta a define.

Por mais de 45 anos, desenvolveu estampas e estilos únicos para as roupas que vendia e, depois de “aposentada”, criou uma linha de lingeries para mulheres 60+, da qual também foi modelo.

Com mais de 37 mil seguidores no Instagram (@helenaschargel), Helena conta que criou o perfil de maneira despretensiosa, com o objetivo de tirar as mulheres 60+ da invisibilidade, há cinco anos, logo após a criação da linha de lingerie, mostrando que a pessoa idosa pode fazer o que bem desejar.

A força das 60+ com a influencer de 85

O trabalho nas redes sociais ganhou corpo e ela passou a ser convidada para dar palestras, como a que ocorreu no CBGG, incentivando as mulheres. “Essas meninas de 60+ acreditam que tudo acabou, que não há mais nada a ser feito, mas há uma vida inteira ainda. Fico muito feliz em servir de exemplo para todas elas”, comenta.

O conteúdo das redes é gravado uma vez por semana, com posts mostrando as atividades do dia a dia, seus pensamentos e suas parcerias. Para auxiliar o trabalho, ela conta com uma equipe que faz esse trabalho de gestão da página.

Palavra médica

Manter-se ativo é fundamental para a saúde física e mental, principalmente nessa fase da vida.

“A atividade mental depende muito do interesse, da habilidade e da capacidade de cada pessoa. E dentro desse universo das mídias sociais, a possibilidade de a pessoa idosa se manter mentalmente ativa é grande, fato que é de extrema importância”, explica o geriatra e presidente da SBGG-PR, Dr. Marcos Cabrera, ao comentar que a população 60+ precisa se aproximar desse universo para ter acesso a informações e recursos atualizados.

“No entanto, como tudo na vida em excesso, passar muito tempo conectado também não faz bem à saúde física, pois a pessoa passa a maior parte do tempo sentada olhando para o celular ou computador, aumentando o sedentarismo, e mental, por criar uma certa dependência da internet.”

De acordo com o geriatra, a pessoa idosa pode e deve fazer as atividades que desejar, mas de maneira equilibrada. “Trabalhar, ler, estudar, fazer exercícios físicos. Tudo é possível. Basta encontrar o ponto certo que só terá benefícios”, afirma.

